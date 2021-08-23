«Кримська платформа» – початок деокупації Криму?

23 серпня 2021 року в Києві – перший саміт дипломатичої ініціативи «Кримська платформа». «Кримська платформа» – ініціатива української влади зі створення платформи для координації дій України та міжнародних партнерів задля захисту прав кримчан та деокупації Криму. Участь у першому саміті «Кримської платформи» підтвердили 46 учасників – представники країн та міжнародних організацій. Радіо Свобода спільно з @Крым.Реалии наживо транслюватиме відкриття саміту за участі президента Зеленського та інших глав держав, у прямому ефірі спілкуватиметься з політиками, кримчанами та експертами. Підписатись на наші канали Радіо Свобода Україна: http://bit.ly/radiosvoboda-ukraine Програми та трансляції: http://bit.ly/radiosvoboda-youtube