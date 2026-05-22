«Кришували порностудії». Кількох посадовців поліції взяли під варту: деталі

«Порноофіси» під прикриттям поліції і хабарі за контент 18+

Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом посадовцям поліції за підозрою в отримання хабарів за «кришування порностудій», повідомив Офіс генпрокурора.

Слідство стверджує, що викрили мережу «порноофісів», які працювали під прикриттям, а посадовці поліції та їхні поплічники отримували хабарі за роботу приміщень, де незаконно створювали порноконтент.

Усім підозрюваним суд призначив запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави:

начальнику ГУНП Івано-Франківщини – 7 млн грн;

– 7 млн грн; заступнику начальника ГУНП Івано-Франківщини – 5 млн грн;

– 5 млн грн; першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП Тернопільщини – 5 млн грн;

– 5 млн грн; заступник начальника ГУНП Житомирщини – 1,164 млн грн;

– 1,164 млн грн; водій заступника Міністра внутрішніх справ – 8 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили елітні автівки, готівку та інше майно на загальну суму 22,6 ммільйона грівень.

Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють усіх причетних до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Легалізація порно? , хабарі за контент 18+

На тлі цього у Верховній раді актуалізували законопроєкт, яким пропонують декриміналізувати порно, тобто скасувати кримінальну відповідальність за ввезення, створення і поширення порнографії за участю повнолітніх.

Наступного тижня Верховна Рада України може розглянути цей законопроєкт.

Цей законопроєкт внесли до парламенту ще у 2024 році. Але відтоді документ лежав без руху.

У правоохоронців існують тарифи – сплачуєш гроші і тебе не чіпають, каже модель OnlyFans Світлана Дворнікова. З неї вимагали 100 тисяч доларів, що значно перевищувало звичайні розцінки.

«Мене дуже вразило, коли мені назвали таксу у 100 тисяч, бо я розумію, що таких цін просто немає. Якщо дівчина працює сама, це від 300 до 1000 доларів з однієї дівчини . Якщо це велика студія, 30 моделей та більше, це 30 тисяч доларів на місяць», – розповіла вона Радіо Свобода.

Дворнікова відома тим, що на сайті президента України зареєструвала петицію з вимогою декриміналізації контенту для дорослих, щоб, як мовилося в заголовку петиції, правоохоронці займались реальними злочинами, а не робили контрольні закупівлі інтимних фотографій. У тексті петиції Дворнікова розповіла, що протягом п’яти років сплатила понад 40 мільйонів податків. Однак проти неї порушили кримінальну справу за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографії. Невдовзі петиція зібрала необхідні 25 тисяч підписів і на неї відреагував президент . Однак вся його відповідь зводилася до того, що відповідні зміни має впроваджувати Верховна Рада.

Народний депутат України від «Слуги народу» Максим Бужанський пітримує декриміналізацію порно в Україні і називає це справжньою декомунізацією. Про це сказав в етері Радіо Свобода (програма Свобода Live):

– Діють у нас успадковані норми кримінального кодексу країни Радянського Союзу, якого вже 35 років не існує, ідеології, якої не існує вже навіть більше, ніж 35 років, моралі минулого століття.

Ми живемо в сучасні часи. Колись купальні костюми були закриті, і була дуже жвава дискусія, чи можна використовувати на пляжі бікіні.

Час плине, змінюється уявлення про те, що можна, що неможна. І цей законопроєкт якраз про декомунізацію, про осучаснення нашого законодавства, про приведення його у відповідність до реалій .

Мені здається, що цей законопроєкт про справжню реальну декомунізацію, про реальну ліберальну реформу, в хорошому сенсі цього слова.

Натомість народний депутат від «Батьківщини» Михайло Цимбалюк застерігає від поспішного ухвалення законопроєкту і закликає його доопрацювати:

– Два аспекти, які я особисто знайшов. Перше, це стосовно втягнення повнолітніх, примусово, не за згодою .

Й інша річ, як унеможливити доступ для неповнолітніх, малолітніх дітей , які мають спокусу і будуть, умовно кажучи, переглядати цей контент.

І сьогодні вони це роблять безперешкодно. Тобто, якщо буде такий збалансований документ, я ще раз підкреслюю, я сам готовий переконувати фракцію, наших правників, щоб ми підтримали в першому читанні, а до другого спільно удосконалювали, щоб він був збалансований.

При цьому він вважає, що декриміналізація порно не допоможе вирішити проблему кришування порноофісів правоохоронцями.



