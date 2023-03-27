Біженки з України все частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження

Кількість запитів на порнографію за участю українських біженок у Європі значно зросла, а відтак це може заохочувати торговців людьми до експлуатації українок. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження Thomson Reuters.

Проаналізувавши глобальний трафік пошукових систем, аналітики виявили, що інтерес до порнографії за участю українок різко зріс, починаючи з лютого 2022 року. Так, за останні шість місяців виросла кількість переглядів порнографічних відео, які нібито показують українських біженок.

Аналітики вважають, що підвищений інтерес до порно за участю українських біженок може спонукати торговців людьми діяти частіше та більш безкарно. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зазначила, що їм уже відомо про спроби вербувань у чатах, якими користуються українці, а також – збільшення тематичної реклами в інтернеті.

«Високий попит чоловіків на сексуальні стосунки з українськими жінками і дівчатами створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток», – повідомив спеціальний представник і координатор ОБСЄ з питань боротьби з торгівлею людьми Валіант Річі.

В організації закликали вжити термінових заходів для посилення захисту українських жінок і дітей, які перебувають під загрозою сексуальної експлуатації.

У минулорічному звіті про торгівлю людьми Держдепартаменту США мовилося, що українці, які втікають від війни, яку розпочала проти їхньої країни Російська Федерація, ризикують стати жертвами торгівлі людьми, адже «90% втікачів становлять жінки і діти».

Звіт, зокрема, посилався на оцінки українських урядовців, згідно з якими, станом на кінець березня 2022 року російські війська переселили тисячі українців до Росії, у тому числі деяких у віддалені райони. Згідно з повідомленнями у пресі, багатьох із цих українців перевезли примусово. Ці громадяни дуже вразливі до торгівлі людьми, йшлося у звіті.

У звіті описувалися зусилля європейських країн, спрямовані на захист українських біженців від потенційних торговців людьми. Зокрема, в Австрії, чий кордон перетнули у березні 2022 року 175 тисяч біженців, держава фінансувала інформаційні кампанії для біженців, просвітні кампанії для учнів у середніх школах, телевізійні програми та листівки, які роздавали біженцям у місцях їхнього перебування. Подібні кампанії проводили уряди Бельгії, Болгарії, Чехії, Польщі, Данії, Естонії та інших країн.

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович нещодавно розповіла Радіо Свобода, що серед українських біженців за минулий рік зареєстрували «сім випадків торгівлі людьми з Франції», але «сто відсотків говорити про повну картину того, де є, як запобігається торгівля людьми чи які є випадки, ми не можемо». Загалом, за її словами, ЄС досить ефективно попереджує торгівлю людьми у сфері забезпечення прав українців.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.

Як повідомляли в ООН, з початку повномасштабного вторгнення з України виїхали понад 8 мільйонів людей. За останніми даними, біженців в Європі, які зареєструвалися для надання тимчасового захисту, зараз близько п’яти мільйонів – 4,8 мільйона, але є частка тих, які не реєструвалися.