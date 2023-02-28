У Мінсоцполітики розповіли, чи є жертви торгівлі людьми серед українських біженців

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла Радіо Свобода, чи є випадки торгівлі людьми серед українських біженців.

«У нас за минулий рік зареєстровано, якщо я не помиляюся, сім випадків торгівлі людьми з Франції. Але як це відбувається. Це коли вже людина повернулася в Україну, пройшла відповідну процедуру підтвердження того, що вона потрапила в ситуацію торгівлі людьми. І їй надали відповідний статус. Ми розуміємо, що багато ще людей не поверталося. Вони є в межах тих країн, в яких вони перебувають. Тому сто відсотків говорити про повну картину того, де є, як запобігається торгівля людьми чи які є випадки – ми не можемо, це теж частина тієї інформації, про яку ми просимо наших міжнародних колег», – розповіла вона Радіо Свобода.

Загалом, за її словами, ЄС досить ефективно попереджує торгівлю людьми у сфері забезпечення прав українців.

«Я розмовляла з великою кількістю представників соціальних міністерств з тим, чи є можливість українцям, які телефонують на «гарячу лінію» поліції, отримати консультацію українською. Практично у всіх країнах є. Вони тримають перекладача, щоби мати можливість почути поклик про небезпеку, якщо мова йде про торгівлю людьми. Є смс-інформування – у тому числі від Мінреінтеграції – з певними застереженнями щодо торгівлі людьми», – додала Жолнович.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня. Через це мільйони українців були змушені покинути свої домівки. За даними ООН, понад 5 мільйонів українських біженців станом на липень досі залишаються за межами України, в Європі.