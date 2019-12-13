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13 грудня 2019, Київ 10:07
Політика

Що не так зі Сталіним? У російському Воронежі готуються святкувати 140-ліття диктатора

Білборд з портретом Сталіна на вулицях російського Воронежа

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На початку грудня у російському місті Воронеж, що неподалік від українського кордону, з’явилися великі білборди, які запрошували місцевих жителів на безкоштовну вечірку. Святкуватимуть день народження Йосипа Сталіна. Не всі в місті з близько одного мільйона, однак, втішаються запрошенням відсвяткувати 140-й день народження диктатора, який спричинив переслідування та вбивства мільйонів власних громадян, коли він правив Радянським Союзом з 1924 року до своєї смерті у 1953 році. Святкування, яке організовує місцеве відділення Комуністичної партії, відбувається на тлі реабілітації Сталіна, переоцінки його діяльності в позитивний бік та перетворення його образу на зразок для наслідування.

На десяти великих білбордах розміщений канонічний суворий портрет Сталіна в уніформі на тлі радянського серпа і молота з гаслом «140-річчя лідера великої держави».

«Запрошуємо вас на урочисте зібрання 21 грудня о 13:00 у Будинку актора», – мовиться на рекламних щитах.

Офіційна група Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) у мережі «ВКонтакте» привітала ініціативу Воронежа щодо підготовки до ювілею Йосипа Сталіна і показала фотографії білбордів на вулицях міста, що є столицею російського регіону Чорнозем’я. Повідомлення викликало сотні коментаторів від інших гілок Компартії із закликами наслідувати цей приклад.

Білборди на вулицях Воронежа
Білборди на вулицях Воронежа

Але і без цих закликів комуністи в інших містах Росії також планують заходи, присвячені Дню народження Сталіна. На початку цього місяця бібліотека у південному місті Ставрополь перенесла заплановане на 11 грудня відзначення дня народження Олександра Солженіцина, російського письменника, Нобелівського лауреата, автора художньо-історичної книжки «Архіпелаг ГУЛАГ» та інших творів, що викривали злочини Сталіна. Замість того, щоб згадувати Солженіцина, того дня місцеві комуністи провели в бібліотеці один із серії заходів, присвячених ювілею Сталіна.

Олександр Солженіцин
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Якщо вам не подобається Сталін, не приходьте і не слухайте
Віктор Лозовий

Чиновник Комуністичної партії у Ставрополі Віктор Лозовий, якого цитували місцеві ЗМІ, говорив, що це було «виключно історичною подією без транспарантів чи прапорів Комуністичної партії».

«Якщо вам не подобається Сталін, – сказав він, – не приходьте і не слухайте».

«Чому ми не розмістимо такі рекламні щити в Москві?» – запитує інший коментатор.

«А чому це тільки у Воронежі?» – запитує інший.

Місцевий секретар Комуністичної партії Сергій Рудаков захищав білборди у коментарях «Коммерсанту», говорячи про те, що це є частина історії країни, яку потрібно пам’ятати.

«Ми хотіли нагадати жителям міста про цю круглу річницю та запросили їх на урочисті збори, – сказав він. Нам потрібно відзначити важливі [історичні] дати».

Російські комуністи відзначають 139-річчя від дня народження Сталіна на Красній площі у Москві, 21 грудня 2018 року
Російські комуністи відзначають 139-річчя від дня народження Сталіна на Красній площі у Москві, 21 грудня 2018 року

Активісти, які прагнуть зберегти пам’ять про жертв Сталіна та зробити так, щоб історія не повторювалася, говорять про те, що репутація Сталіна поступово реабілітується в Росії за часів президента Володимира Путіна. При цьому державні ЗМІ та чиновники часто представляють диктатора як «ефективного керівника», завдяки якому вдалося перемогти нацистську Німеччину.

У багатьох містах по всій Росії, як правило, з ініціативи місцевих осередків Комуністичної партії з’явилися різні пам’ятники Сталіну.
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Але не всім у Росії подобаються ці плани широкого святкування дня народження диктатора. Проти запланованих урочистостей у Будинку актора Воронежа виступили активісти, переважно представники театральної та культурної спільноти, які ведуть збір підписів під відкритим онлайн-листом.

«Сталін став джерелом розбрату всередині російської нації, причиною постійних суперечок і міжусобиць, – йдеться у листі. – Ми стоїмо на стороні тих, хто засуджує його як тирана і хто реабілітував жертв його репресій. Ми не бачимо моральної можливості спокійно спостерігати, як вшановують у стінах культурного центру людину, чиї справи принесли так багато горя нашому народу».

Лист з’явився з ініціативи Бориса Алексеєва, художнього керівника Нікітінського театру міста. 12 грудня щоденник «Коммерсант» повідомив, що до цього часу його підписали близько 1000 людей.

Комуністи у Воронежі розпочали подібну кампанію 10 років тому, намагаючись відзначити 130-річчя Сталіна. Однак білборди тоді були зняті через кілька днів після публічного обурення. Воронезький комуніст Рудаков заявив, що воно було «насамперед ініційоване з-за кордону».

Воронезький муніципальний депутат від Комуністичної партії Андрій Померанцев розповів агентству новин Regnum, що він був дуже здивований скандалом.

Що взагалі зі Сталіним не так?

«Ми плануємо розпочати з розповіді про історичну особистість Йосипа Сталіна, – сказав він. – Тоді відбудеться музично-танцювальна презентація. Ми живемо в демократичній країні. І кожен може висловити свою думку».

«Що взагалі зі Сталіним не так?» – запитує Померанцев.

За Путіна відроджується культ Сталіна

Критики ж кампанії з реабілітації Сталіна наголошують, що йдеться саме про відродження радянського культу, а не про історичну особу, і вказують на те, що комуністи планують святкувати 140-й ювілей свого вождя 21 грудня, що вважався його офіційною датою народження, хоча пізніше вчені встановили, що насправді Сталін народився не 21 грудня 1879 року, а 18 грудня 1878 року.

За Сталіна мільйони людей були страчені, відправлені до трудових таборів або помирали з голоду, викликаного примусовою колективізацією. Голодомор, в результаті якого в Україні загинули щонайменше 4 мільйони людей, в Росії не визнають злочином, як і не визнають злочином масові депортації під час Другої світової війни цілих етнічних груп, серед яких були кримські татари.

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Як повідомляє Український інститут національної пам’яті, лише за два роки Великого терору (1937–1938) на території УРСР засудили 198 918 осіб, дві третини з них розстріляли. Тих, кому залишили життя, відправили до в’язниць та таборів. Лише 0,3% були звільнені.

Одночасно з відродженням культу Сталіна в Росії відбуваються переслідування дослідників, які викривають злочини системи, яку він створив і очолив.

Юрій Дмитрієв, Сандармох. Росія. 5 серпня 2012 року.
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Вже декілька років відбувається судове переслідування дослідника Юрія Дмитрієва з товариства «Меморіал», який знайшов місце масових поховань жертв репресій 1937–1938 років в урочищі Сандармох. Його колеги-правозахисники говорять, що особливу лють спадкоємців сталінських каральних органів викликала публікація списків катів, що власноручно вбивали сотні людей до річниці «Жовтневої революції». Серед загиблих у Сандармосі – 1111 в’язнів Соловецького етапу, серед яких майже 300 видатних українців.

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