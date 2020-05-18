У Гонконзі в понеділок відбулася сутичка депутатів Законодавчої ради з охоронцями. Парламентарі намагалися прорватися до трибуни, де сидів новий голова комітету з питань внутрішніх справ Чан Цзяньпо. Опозиційні законодавці з призначенням не згодні, вони вважають його ставлеником Пекіна. Двох особливо активних учасників бійки співробітники служби безпеки винесли із зали за ноги і руки. Кілька людей при цьому постраждали. В останні три тижні комітет з питань внутрішніх справ, який вивчає законопроекти до їх передачі на розгляд в парламенті, став епіцентром протистояння опозиції і пропекінських парламентарів. (Відео Reuters)