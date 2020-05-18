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18 травня 2020, Київ 16:33
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Депутатів парламенту Гонконгу, які влаштували бійку, винесли із зали за ноги і руки – відео

Депутатів парламенту Гонконгу, які влаштували бійку, винесли із зали за ноги і руки – відео
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Депутатів парламенту Гонконгу, які влаштували бійку, винесли із зали за ноги і руки – відео

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У Гонконзі в понеділок відбулася сутичка депутатів Законодавчої ради з охоронцями. Парламентарі намагалися прорватися до трибуни, де сидів новий голова комітету з питань внутрішніх справ Чан Цзяньпо. Опозиційні законодавці з призначенням не згодні, вони вважають його ставлеником Пекіна. Двох особливо активних учасників бійки співробітники служби безпеки винесли із зали за ноги і руки. Кілька людей при цьому постраждали. В останні три тижні комітет з питань внутрішніх справ, який вивчає законопроекти до їх передачі на розгляд в парламенті, став епіцентром протистояння опозиції і пропекінських парламентарів. (Відео Reuters)

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