Генсек ООН відвідав Бучу і Бородянку, ленд-ліз від США, Кремль міняє куратора ОРДЛО | Свобода Live

Після Путіна...до Бучі

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш перебуває з візитом в Україні. Окрім офіційних зустрічей з Володимиром Зеленським а Дмитром Кулебою, Гутерреш відвідав Бородянку та Бучу, які були окупованими російськими військами.

Кремль поміняв Козака на Кірієнка

Перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, який відповідає за роботу внутрішньополітичного блоку Кремля, став «куратором» відносин із угрупуваннями ЛДНР замість Дмитра Козака. Про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на п'ять джерел, близьких до Кремля. Тепер, стверджує РБК, за роботу з бойовиками відповідає не підпорядковане Козаку управління прикордонного співробітництва, а управління з внутрішньої політики Росії. Зазначається, що зараз у Росії створюється новий департамент, який відповідатиме за взаємодію з окупованими територіями України.

Не виключено, що в Кремля розглядають сценарій можливого входження так званих республік до складу Росії, припускає РБК. Водночас, речник Путіна Дмитро Пєсков спростував повідомлення про те, що Кірієнко став новим «куратром» ОРДЛО.

«Ленд-ліз» для України

Палата представників США планує проголосувати за законопроєкт про «ленд-ліз» для України. Це має спростити постачання зброї до України. Сполучені Штати вже почали постачати важке озброєння Україні. Окрім партії джавелінів, на резервній авіабазі в Каліфорнії вантажили 155-міліметрові гаубиці призначені для ЗСУ.

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