Лермонтов і Тарас Шевченко. Що робило їх близькими за духом?

(Рубрика «Точка зору») Михайло Лермонтов був одним із найулюбленіших поетів Тараса Шевченка. І це стає особливо зрозумілим, коли читаєш листування Шевченка часів його десятирічного ув’язнення та записи в його «Щоденнику» («Журналі»). У найважчі для себе часи солдатчини Тарас Шевченко неодноразово звертається до своїх друзів із проханням надіслати йому твори Лермонтова, а в «Журналі» цитує їх напам’ять, та називає російського поета «наш великий Лермонтов» (запис від 20 липня 1857 року).

Особливо показовим є запис у «Журналі» від 28 липня того року (цитую за перекладом Леоніда Білецького, «Кобзар», Вінніпег, 1952–1954 роки). Перебуваючи у Новопетровському укріпленні (місто Форт-Шевченко у сучасному Казахстані), та повертаючись вночі до казарми, Шевченко згадує саме Лермонтова.

«Ніч місячна, тиха, чарівна ніч. Як прекрасно, правдиво гармоніювала ця чарівна пустинна картина з чарівними віршами Лермонтова, які я мимоволі прочитав кілька разів, як найкращу молитву Творцеві цієї невимовної гармонії у своєму безконечному світотворенні. Не доходячи до форту, на кам’янистому горбку, я сів одпочити і, дивлячись на освітлений місяцем, теж кам’янистий шлях, ще раз прочитав: Выхожу один я на дорогу,

Предо мной кремнистый путь блестит.

Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит. Відпочиваючи на камені, я дивився на похмуру батарею, що високо вимальовувалась на скелі і багато-багато згадував із мого минулого невільницького життя. Наприкінці подякував всемогучому Чоловіколюбцеві, що подарував мені силу душі й тіла пройти цей похмурий тернистий шлях, не зранивши себе й не принизивши в собі людської гідності. Заспокоївши себе святою молитвою, я подибав тихенько на город, порушивши глибоку тишу чарівної ночі піснею: Та нема в світі гірш нікому,

Як сіромі молодому». Споріднює Шевченка з Лермонтовим і тема «Пророка», якому обидва присвятили свої поезії. Для Лермонтова вірш «Пророк» став одним із найостанніших в його короткому житті, і так, як Лермонтов, цю старозавітну тему не висвітлював у світовій поезії ніхто.

Пропоную на суд читачеві свій переклад цього поетичного заповіту великого російського поета, з українською, як мені здається, душею. В усякому разі я люблю Лермонтова не менше, ніж його поважав Тарас Шевченко, а Тарас Григорович для мене найбільший авторитет. Михайло Лермонтов «Пророк» З тих пір, як вічний судія

Мені дав знання, як пророку,

В очах людей вбачаю я

Сліди неправди та пороку. Став їм казати про любов,

Хтів дати правди розуміння:

В мене всі ближні знов і знов

Скажено кидали каміння. Посипав попелом главу,

Із міста втік з порожнім клунком,

І ось в пустелі я живу,

Як птаство, Господа дарунком; Там Божий маючи завіт,

Тварини всі мені покірні;

І зоряний вчуває світ

Мене у просторі безмірнім. Коли же містом, мов чужак,

Я пробираюся швиденько,

То люди дітям кажуть так,

З усмішечкою, поганенько: «Дивіться: приклад ось для вас!

Він гордий був, не вжився з нами:

Дурний, запевнити хтів нас,

Що каже Бог його устами! Але це бреше він дарма:

Дивіться, він який негідний,

Який похмурий він і бідний,

Який зневажений всіма!»