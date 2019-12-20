LIVE | «Слуга народу»: новорічний корпоратив і його ціна | НЬЮЗРУМ #206

Сьогодні в «Ньюзрумі». Підсумок «турборежиму»: хто оплачує новорічний корпоратив членам партії «Слуга народу», де відбудеться вечірка, та хто розважатиме депутатів провладної фракції? 25 грудня чи 7 січня? Коли українці святкуватимуть Різдво і як ставляться до переносу свята? З видом на Майдан: що тепер в Будинку профспілок, відремонтованому після пожежі під час Революції Гідності?

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