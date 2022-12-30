Жизнь после Мариуполя: две истории людей, которые выбрались из ада

Мариуполь – один из самых разрушенных российскими войсками городов, по оценкам советника городского главы Петра Андрющенко. Чтобы восстановить его инфраструктуру, нужно не менее 10 лет и 14,5 миллиарда долларов. Но это – цифры в масштабах города, а сколько личных потерь имущества, бизнесов и культурных проектов – никто не считал. Да и ждать десятилетия люди не могут. Радио Донбасс.Реалии нашли и пообщались с теми, кто смог выбраться из оккупации и восстановить свое дело на подконтрольной Украине территории. Далее в материале – о бизнесе и культуре, перевезенными из Мариуполя в Киев.

Впервые с бизнесменом Максимом Пустаковым мы виделись летом 2022-го, тогда его детище – точка уличной еды, выглядело как типичные ларьки с шаурмой – небольшой по размеру ларек с едой на вынос. Фишкой было примечание «С Мариуполем в сердце», и сама процедура приготовления – на углях. Теперь же площадь павильона выросла в четыре раза, а съесть свой заказ можно не только на улице, но и в самом заведении.

Такому быстрому развитию бизнеса не помешали ни конкуренты, ни отсутствие средств – в Мариуполе у Максима осталось пять точек с шаурмой.

«До 24 февраля мы работали 1,5 года, у нас было 5 небольших заведений в Мариуполе и шестое мы должны были открыть 24 февраля в Славянске. Завезли все оборудование, сделали ремонт, были готовы к открытию, но не случилось», – рассказывает бизнесмен.

От когда-то успешной сети точек уличной еды в родном Мариуполе ничего не осталось.

«Все магазины уничтожены, в три – прямое попадание снаряда, еще два – осколочные. Знакомые прислали фото – там одни руины».

Возможность открыться была только один раз

Признается – убытки даже не считал. Из оккупации семья Пустаковых выехала 16 марта, вначале в Кропивницкий, потом в Киев. По приезду в столицу решили рискнуть и открыть бизнес заново.

«Мы с женой говорили – у нас была возможность открыться только один раз, нужно было это сделать ответственно, правильно выбрать место. Мы хорошо подумали и решили, что сидеть сложа руки мы не будем – нам нужно работать», – делится Максим Пустаков.

По времени уложились в несколько недель: нашли место, уладили дела с арендой, подобрали персонал – сначала были только мариупольцы.

«С самого начала предлагали работу исключительно мариупольцам с целью помочь, чтобы наши ребята с нами работали, потом уже добавились местные ребята», – рассказывает бизнесмен.

Не скрывает – начинать с нуля дело, которое однажды уже построил – сложно и морально и материально, однако результаты того стоят.

Духовная пища

Спасать дело всей своей жизни – непросто в любой отрасли, особенно если его результат зависит сразу от нескольких людей. Далее речь пойдет от культурной стороне Мариуполя, которую удалось спасти – театре авторской пьесы «Conception».

«У нас независимый театр авторской пьесы, который в Мариуполе работал три года. 27 февраля у нас должна была быть премьера. К сожалению, ее пришлось отменить», – рассказывает Алексей Гнатюк режиссер мариупольского театра.

Из города актеры труппы – а на момент полномасштабных военных действий их было 18 – выбирались по отдельности. Некоторые поехали в Киев, часть выехала за рубеж. Актриса театра Марина Говорущенко смогла выехать на подконтрольную Украине территорию только осенью, но есть и те, кто остался в разрушенном городе навсегда.

«К сожалению, у нас есть потери, две наших актрисы из младшей группы погибли под завалами здания. Девочки, играли главные роли в спектакле по мотивам фильма и книги «Нарния». Это новость, которая нас шокировала и до сих пор болезненна, – делится Марина Говорущенко.

Однако, режиссер театра авторской пьесы Алексей Гнатюк смог сохранить культурную часть Мариуполя и продолжить работать.

«Когда я уже был в относительной безопасности , я написал в рабочий чат о том, что нахожусь в Киеве и хочу продолжать деятельность нашего театра. Ребята стали отзываться и стали присоединятся к нашей команде. В начале нас было три человека, потом пять. Сейчас – двенадцать».

Сцена, костюмы, репертуар

Режиссер рассказывает – их поддержал Департамент культуры и туризма, далее – сами стучали в двери столичных театров с просьбой о помощи.

«Нам двери открыл театр на Подоле, помог с декорациями. Костюмы мы покупали, извините, в секонд хендах, потому, что ничего не вывезли. Первый спектакль - там и костюмов особо не было – просто черная одежда. Это были монологи актеров о пережитом в Мариуполе», – рассказывает режиссер.

Сейчас их репертуар насчитывает четыре пьесы, среди которых – «Рентген усміхнених сердець», его театр показывал еще в Мариуполе.

График труппы тоже расписан – по 5-6 представлений, в планах на будущее – рассказать историю оккупированного Мариуполя всему миру.

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