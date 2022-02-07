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Приазов’я

Сонячний Маріуполь взимку (фотогалерея)

Маріупольці цими вихідними насолоджувалися сонячною погодою. Одне з улюблених місць для прогулянок – пірс, обидві частини якого реконструйовані. Тут можна випити кави, перекусити, відпочити, насолодитися свіжим морським повітрям та краєвидами. Також на пірсі є скульптура-візуалізація звуків міста, пов’язаних зі спогадами та відчуттями відомих містян. Вона встановлена до 30-ї річниці Незалежності України: «Металургійний завод і торговий порт, розпечене сонце та прохолода морських глибин створюють форму міста. У контрасті текстур та ритму – унікальність Маріуполя». Сонячне місто у вихідні відобразила на фото кореспондентка проєкту «Новини Приазов’я» Анна Андрющук.
Зона відпочинку на міському пляжі
1 Зона відпочинку на міському пляжі
Яхтклуб &laquo;Азовсталь&raquo;
2 Яхтклуб «Азовсталь»
Стая чайок в Азовському морі
3 Стая чайок в Азовському морі
Рятувальне коло біля відкритої частини пірсу
4 Рятувальне коло біля відкритої частини пірсу
Прогулянкова частина правого пірсу
5 Прогулянкова частина правого пірсу
Права частина пірсу
6 Права частина пірсу
Посадкова зона пірсу
7 Посадкова зона пірсу
Зона пірсу для пікніків&nbsp;
8 Зона пірсу для пікніків 
Міський пляж Маріуполя
9 Міський пляж Маріуполя
Місцеві жителі на пірсі
10 Місцеві жителі на пірсі
Ліва частина пірсу
11 Ліва частина пірсу
Замки, які вішають закохані на пірсі
12 Замки, які вішають закохані на пірсі
Вид з пірсу на міський пляж
13 Вид з пірсу на міський пляж

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