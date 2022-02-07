Маріупольці цими вихідними насолоджувалися сонячною погодою. Одне з улюблених місць для прогулянок – пірс, обидві частини якого реконструйовані. Тут можна випити кави, перекусити, відпочити, насолодитися свіжим морським повітрям та краєвидами. Також на пірсі є скульптура-візуалізація звуків міста, пов’язаних зі спогадами та відчуттями відомих містян. Вона встановлена до 30-ї річниці Незалежності України: «Металургійний завод і торговий порт, розпечене сонце та прохолода морських глибин створюють форму міста. У контрасті текстур та ритму – унікальність Маріуполя». Сонячне місто у вихідні відобразила на фото кореспондентка проєкту «Новини Приазов’я» Анна Андрющук.
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