Остання людина Саакашвілі покидає Одесу

Місце Марії Гайдар в Одеській обласній раді обійняв одеський журналіст Юрій Басюк – останні роки він очолює телеканал із медіахолдингу, що пов’язують із заступником голови фракції Блока Петра Порошенка у парламенті. Одеські політологи кажуть, що її сприймали в Одесі як людину Саакашвілі і зробити щось наодинці було дуже важко. Сама Гайдар на голосуванні про свою відставку не прийшла.

На голосуванні про складання мандату депутата Одеської обласної ради Марії Гайдар не було, принаймні в залі ради. Перед голосуванням один з колег по фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність», депутат і підприємець Олег Кутателадзе, подякував Марії за роботу і закликав підтримати її бажання піти у відставку. Після цього 54 з 68 присутніх депутатів проголосували за позбавлення колишнього російського політика одеського мандату.

Марія Гайдар не відповіла на запитання Радіо Свобода – нам не вдалося отримати від неї коментар ані стосовно відставки, ані стосовно того, хто отримав її мандат. Новим депутатом Одеської обласної ради став Юрій Басюк – саме він, за словами представників обласної виборчої комісії, був наступним у списку партії «Солідарність». Останні роки Басюк очолює телеканал «Думская.ТВ» – його пов’язують із заступником голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексієм Гончаренком. Місцеві журналісти і політологи кажуть, що на місцевих виборах восени 2015 року список «Солідарності» розділили на кілька квот – частину місць отримав тодішній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі, заступником якого працювала тоді Гайдар, частину – партія «Народний Фронт», частину – Олексій Гончаренко.

Марія Гайдар працювала заступником Саакашвілі з літа 2015 до весни 2016 року, потім стала його радником, а навесні 2017 року стала радником президента України. В січневому інтерв’ю Гайдар казала, що їй важлива підтримка людей – 30% жителів округу за неї проголосували.

Гайдар відвідала 67% сесійних засідань, каже голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко. Це середній результат, каже він, лише 43 депутати відвідали всі сесії. Проте на «кнопкодавістві» Гайдар не помічали, додає він.

«Інформації про неї на сайті обласної ради було мало. Зокрема Гайдар, як ще два депутати, не оприлюднила інформацію про прийом виборців. Отже ми не знаємо, чи взагалі вона приймала виборців. Також ми бачимо, що вона відвідала лише від 20% до 40% засідань своєї комісії», – говорить Бойко. Гайдар очолювала комісію з питань будівництва, регіонального розвитку, культурної спадщини. Місто голови тепер обійняв депутат Аркадій Губерник.

Політолог: Відставка Гайдар – це крах її сподівань в Одесі

Чому пішла у відставку Марія Гайдар і чому вона зробила це саме зараз – це складне питання, каже політолог Ярослав Католик в коментарі Радіо Свобода. На його думку, це пов’язано із крахом її сподівань.

«Вона переїжджала сюди під особисті гарантії Саакашвілі. І коли він поїхав, вона напевно відчула себе тут чужою. Крім того ставлення до неї могло бути упереджене, як до людини Саакашвілі. Вона напевно довго оформлювала документи чи завершувала проекти, тому тільки зараз йде у відставку», – вважає Католик. Зробити щось одна вона як депутата не могла, а виборці напевно до неї продовжували приходити, отже ці обов’язки її обтяжували, говорить політолог.

Гайдар переїхала до України влітку 2015 року, щоб увійти до команди Міхеїла Саакашвілі. Як його заступник, а пізніше радник Гайдар курувала медичні і соціальні питання. Навесні 2016 року в неї виник конфлікт із частиною одеських волонтерів, а після 1 травня 2016 Гайдар пішла з посади заступника.

Через новий закон «Про державну службу» вона не могла поєднувати цю посаду із мандатом депутата. З березня 2017 вона стала радником президента Петра Порошенка, де відповідає за ті ж напрямки. Інформації про припинення співпраці із ним в ЗМІ не з’являлось.