Кремль добивается признания Лукашенко президентом? Чем мигрансткий кризис похож на войну в Украине

Европейский Союз близок к тому, чтобы наказать Беларусь за мигрантский кризис. Новые санкции могут ввести на следующей неделе против около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Беларуси и национальную авиакомпанию.

А говорит ли Европа об ответственности России? Федеральные каналы Кремля все эти дни демонстрируют бесчеловечность европейцев, беспрерывно акцентируют на якобы обязанности Польши и Евросоюза принять беженцев и показывают плачущих детей, не объясняя, как они оказались на белорусско-польской границе. 11 ноября польское СМИ сообщило даже о смерти 14-летнего подростка от переохлаждения, но Беларусь отрицает это. Несмотря на намерения ЕС внедрить новые санкции против Лукашенко, международники отмечают: вряд ли они затронут Кремль. Ответ Путина на призывы Евросоюза вмешаться похож на риторику в Трехсторонней группе по Донбассу: говорите с непризнанным президентом.

Кого винят Литва, Польша и ЕС

Они возлагают вину на Минск, но также упоминают поддержку режима Лукашенко Россией. Польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в миграционном кризисе Александра Лукашенко, «имеющего в Москве руководителя в лице Владимира Путина», и назвал его «исполнителем сценария восстановления Российской империи», а и.о. канцлер Германии Ангела Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами. Президент России Владимир Путин ответил, что странам ЕС следует говорить с официальным Минском, который они не хотят признавать.

«В июне, когда это все началось, Литва не была готова к такому напору мигрантов, такому гибридному нападению, – отмечает депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, – события последней недели демонстрируют, что мы в центре этого гибридного нападения. Мы видим усиление жестокости к мигрантам со стороны КГБ Беларуси. Каждую ночь наши пограничники слышат выстрелы на белорусской стороне границы. Возможно, это психологическое давление или устрашение мигрантов. Сама ситуация – определенный реванш Лукашенко за выборы в Беларуси. Мне кажется, что он идет ва-банк, потому что у него остается меньше сценариев, плюс огромные проблемы с экономикой и падение его популярности среди белорусского общества. Теперь он мстит, ведь польская и литовская помощь для белорусской оппозиции значима. Но я также убежден, что это координированные действия со стороны Кремля, потому что сам по себе Лукашенко слаб – он чувствует финансовую и политическую поддержку, а его подстрекают к этим действиям», – считает депутат Европарламента.

Пятрас Ауштрявичюс уверяет, что при любом ходе событий ЕС не будет поддерживать «кровавый режим Лукашенко», поэтому ни о каком снятии санкций не может быть и речи.

Редактор Радио Свобода по делам ЕС Рикард Йозвяк объясняет, почему возможность наложения санкций на РФ из-за миграционного кризиса крайне мала:

«Вероятно, вы слышали польского премьер-министра, который указал пальцем на Россию. И слышали аналогичное от государств Балтии. Но ни в новом санкционном пакете, который ожидается, и во всех прошлых санкционных пакетах (а было уже 4 раунда) Россия – не затрагивается! То есть существует консенсус, что Россия стоит отдельно от этого. С этим у Европейского Союза есть проблема: он очень законнический, особенно, когда речь идет о санкциях. Это значит, что каждое лицо, каждая компания, которую подводят по санкции, каждая экономическая сфера, на которую накладывают санкции, должна быть проверена с юридической точки зрения: они боятся, что в противном случае на них подадут в суд, особенно богатые олигархи. То есть они очень переживают о том, чтобы иметь прозрачные доказательства перед тем, как наложить на кого-то санкции. Дипломаты могут говорить: «да, может быть, Россия вовлечена - но мы не видим ясной связи, ясных доказательство, что Россия стоит за этим». То есть даже в случае, если Россия за этим стоит, они не могут доказать этого при дневном свете. Это то, что произошло, когда очень быстро наложили санкции на Януковича и его окружение. Вы видели, что эти люди, которые являлись богатыми, оспорили это решение и выиграли Европейские суды, потому что они были в состоянии нанять очень хороших адвокатов, которые капля за каплей отбились от санкций, наложенных на них в 2014-м. ЕС очень боится этого», – отмечает Рикард Йозвяк.

Что говорит официальный Минск и оппозиция

«Они (ЕС) их позвали, и пошел транзит. Теперь он формируется в Афганистане, США позвало несколько миллионов человек, работавших на них, но приказали принять Европу и страны Центральной Азии. Азиатские страны попросили сделать это временно, но мы знаем, что временно — это навсегда, это же американцы, – заявил Александр Лукашенко, — Теперь афганцы пошли по этому маршруту через республики Центральной Азии, Россию, Беларусь в Европу, и не только по этому маршруту. При чем здесь Путин? При чем здесь Лукашенко?»

С другой стороны, Лукашенко сам подтверждает, что в страну начали абсолютно законно десятками поступать «самолеты из разбомбленных государств» Ближнего и Дальнего Востока.

Белорусский оппозиционер и бывший посол Беларуси в Польше Павел Латушко считает, что, во-первых, Лукашенко добивается вступления в переговоры с ЕС, во-вторых, это месть.

«Он хочет показать, что его руки сильны, и они дотянулись до Европы, но главное – добиться переговоров о признании президентства и снятии экономических санкций. Делает он это под диктовку Кремля. Первый шаг – начать миграционный кризис, второй – угрозы ядерным оружием. К тому же, смотрите, Меркель звонит по телефону Путину, а он говорит, чтобы она говорила с официальным Минском – все делается, чтобы начать переговоры. Главный вопрос к ЕС: согласится ли он разговаривать с международным террористом?» – разворачивает ситуацию оппозиционер.

«По моей информации, всем спецслужбам приказали выселять всех мигрантов из гостиниц после 72 часов и направлять к границе с Польшей и Литвой. В первую очередь, сейчас будут продавать картинку Европе, как мигранты страдают на границе, чтобы возбудить часть ЕС к протестам. Также Лукашенко не исключает силовой сценарий, подготовлены две группы иракцев и афганцев, которые включат, если придется стрелять. Оружие уже готово, они еще 25 октября доставили американское оружие из Афганистана. Поэтому, в крайнем случае, Лукашенко может пойти на локальный военный конфликт», – считает Павел Латушко.

По разным оценкам, в Беларуси сейчас до 10 тысяч мигрантов. Они там оказались там с помощью ФСБ?

Директор программы «Русские и Белорусские студии» совета внешней политики «Украинская Призма» Максим Хилько предлагает не связывать происходящее с желанием мести Литве и Польше или шантажом Европы по признанию Лукашенко легитимным президентом, ведь санкции против Беларуси и Лукашенко персонально появились еще задолго до миграционного кризиса. По мнению эксперта, Беларусь побуждает к войне мигрантами Россия.

«За несколько недель до появления первых мигрантов, в мае этого года, в Беларуси прошла коллегия пограничных служб так называемого союзного государства Беларуси с Россией. Туда приехал глава российской пограничной службы, он же генерал ФСБ Владимир Кулишов – конечно, подробно, о чем они договорились, мы не знаем, сообщения были крайне общими. Но через несколько недель мигранты появились на литовской границе, впоследствии – на польской. А в сентябре уже глава пограничной службы Беларуси ездил в Сочи, по его возвращении появилась информация, что готовятся массовые прорывы границы мигрантами. По моему мнению, это общая стратегия Москвы по Западу, и Беларусь является составляющей этой политики», – считает Хилько.

А юрист-международник Геннадий Друзенко считает, что одна версия другую не исключает:

«Нельзя исключать эмоциональную реакцию Лукашенко, потому что известно, что он человек очень мстительный, но и стратегия Кремля здесь видится, потому что Москва руками Беларуси поставила Европу перед тяжелым выбором. Не пускать мигрантов – показать, что ЕС так же относится к людям, как это делают Россия или Беларусь, и все разговоры о правах человека, гуманизме ничего не стоят – стратегический замысел Москвы именно в этом. Польское общество уже раскололось: правые поддерживают жесткий отпор, а либералы пытаются помочь беженцам, дать им политическое убежище. Так же и в ЕС: Польша и Венгрия стоят жестко, Германия ищет компромисс. Путин снова играет в любимую игру руками Лукашенко – раскалывает ЕС на разные блоки», – полагает международник.

Геннадий Друзенко отметил, что главная цель Путина – продемонстрировать, что права человека, международное право, универсальные ценности – это не больше, чем дымовая завеса, за которой стоят сугубо жесткие национальные интересы. «Худшее, что в этом есть определенная доля правды, ведь самая эффективная пропаганда – это смешивание правды и откровенной лжи. Гуманитарный кризис в странах от Ливии до Афганистана действительно побуждает тысячи человек искать не столько лучшую жизнь, сколько элементарное выживание в Европе. Но приток мигрантов дестабилизирует ЕС, и Путин вместе с Лукашенко показывают, что ключи от стабильности в Польше и во всем Евросоюзе лежат в Кремле. Соответственно, Лукашенко хочет признания своего президентства, впоследствии снятия санкций с Беларуси и России или хотя бы предотвратить принятие новых санкций — здесь и начинается прямой шантаж», – заключает юрист-международник.

Польше могут мстить за Северный поток-2

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявляет, что среди незаконных мигрантов скрывается огромная часть спецназовцев:

«Относиться к этим людям как к мигрантам и использовать этот термин можно лишь частично, потому что огромная часть из них – это войска спецназначения, которые идут с диверсионной целью в Европу, прикрываясь гражданским населением из Ирака, Пакистана, Афганистана, Ирана. Уже более 15 лет у Минска очень тесные отношения с исламскими государствами, и не по своей воле. Это план Кремля: наладить отношения, авиационное сообщение, связь с нужными спецслужбами. Позиция Польши по Северному потоку-2, ясно, раздражает Путина, поэтому он мстит в такой форме. Но главная цель Москвы – дискредитация ЕС и шаги по его развалу, как минимум, демонстрация беспомощности Европы против таких операций. На самом деле, это одна из составляющих войны, которую спецслужбы РФ ведут против ЕС», – считает Бессмертный.

Могут ли мигранты ринуться из Польши в Украину?

Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин предупреждает, что миграционный кризис может «перекинуться» на Украину в любой момент.

«Мы четко понимаем, что миграционный кризис на границе с Польшей срежиссирован РФ и служит именно его геополитическим интересам. Мы не исключаем использования этих людей в качестве пушечного мяса для дестабилизации украинско-белорусской границы. Уже усиливаем наши защитные средства вдоль границы с Беларусью и находимся в тесном контакте с нашими польскими коллегами… Вертолеты и бронированная техника подтянуты к возможным местам прорыва», – сообщил он.

Самая большая немецкая партия в Бундестаге, социал-демократы, и правда предлагает привлечь Украину к решению проблемы беженцев на белорусско-польской границе. Речь идет о том, чтобы мигранты ждали в Украине рассмотрения их заявки на убежище в ЕС. Немцы предложили предоставить им коридор через Украину.

«МИД и руководство государства находится на контакте с нашими немецкими партнерами, в ходе которых они обсудят все модели возможного сотрудничества. На сегодняшний день мы не рассматриваем никакие опции размещения нелегальных мигрантов на территории Украины», – ответил Енин на это.

Глава СНБО Алексей Данилов был резче: «с какого испуга мы должны брать к себе мигрантов, если в кабинетах Бундестага есть место, пусть они и берут, а для нас это неприемлемо».

Тем временем соседняя с Украиной Венгрия сообщила, что к себе мигрантов не пустит, но коридор даст:

«Если они вам нужны, возьмите их», – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

К чему тогда готовиться Украине?

По мнению Максима Хилько, несмотря на результат этих прорывов, Украина будет следующей, но в отличие от Польши и Литвы, должна рассчитывать исключительно на собственные силы.

«Даже на незначительную поддержку мы рассчитывать не можем, ведь не являемся членами Евросоюза, НАТО. Нам нужно доказывать коллективному Западу, что следует обращать внимание не только на действия Лукашенко, но и на то, как российская сторона поддерживает и ведет линию в этом конфликте, – убежден эксперт, – Когда делают вид, что не видят ее роли, это только развязывает ей руки».

ОСТАННИЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)