Аріна Новосельська відродила для кримчан старий анекдот про міністерство культури і пральню. І навіть фінал скандальної зірки уряду теж вийшов дуже гучним: арешт за звинуваченням у хабарництві в 25 мільйонів рублів. Затримання Аріни Новосельскої відбулося у листопаді 2021 року і після нього у Криму заговорили, а чи не стане це останнім цвяхом у кар’єрі Сергія Аксьонова в кріслі підконтрольного Росії глави Криму?
Міністр Аксенова арештована за хабар?
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