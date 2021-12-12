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Міністр Аксенова арештована за хабар?

Міністр Аксенова арештована за хабар?
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Міністр Аксенова арештована за хабар?

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Грифона перейменувала в «орлолева», нецензурно лаялася на засіданні уряду, одягала прозорий гіпюровий одяг. Це не повний перелік того, чим відома колишній міністр культури підконтрольного Росії уряду Криму.

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Аріна Новосельська відродила для кримчан старий анекдот про міністерство культури і пральню. І навіть фінал скандальної зірки уряду теж вийшов дуже гучним: арешт за звинуваченням у хабарництві в 25 мільйонів рублів. Затримання Аріни Новосельскої відбулося у листопаді 2021 року і після нього у Криму заговорили, а чи не стане це останнім цвяхом у кар’єрі Сергія Аксьонова в кріслі підконтрольного Росії глави Криму?

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