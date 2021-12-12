Міністр Аксенова арештована за хабар?

Аріна Новосельська відродила для кримчан старий анекдот про міністерство культури і пральню. І навіть фінал скандальної зірки уряду теж вийшов дуже гучним: арешт за звинуваченням у хабарництві в 25 мільйонів рублів. Затримання Аріни Новосельскої відбулося у листопаді 2021 року і після нього у Криму заговорили, а чи не стане це останнім цвяхом у кар’єрі Сергія Аксьонова в кріслі підконтрольного Росії глави Криму?