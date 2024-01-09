На мобілізації хотіли заробляти? Нові цілі ЗСУ в Криму. Орбан загрожує Україні?

Яка ситуація на купянському напрямку?

Ситуація на Куп’янському напрямку на Харківщині – складна. Прол це заявляє командувач Сухопутних військ Сирський. Газета Telegraph пише, що російські війська нібито планують новий «широкомасштабний наступ» на Харківщину 15 січня. Яка ситуація зараз? До чого готуються військові?

Німецький канцлер за збільшення допомоги

Заплановані поставки зброї для України «занадто малі», заявив канцлер Німеччини. І закликав країни Європи надати більше військової підтримки Україні цього року. Як змінюються настрої та наміри підтримувати Україну цього року в ЄС та США? Чи залишиться рівень допомоги на рівні минулого року чи стрімко впаде?

Ще один законопроєкт про мобілізацію

До Верховної Ради подали вже третій законопроєкт про мобілізацію. Тим часом в профільному комітеті активно працюють над урядовим проектом закону. Він потребує значного доопрацювання. І містить великі корупційні ризики, кажуть нардепи. Коли законопроєкти розглянуть в парламенті?

Орбан очолить Єврораду?

Віктор Орбан може очолити Європейську Раду, якщо діючий президент піде з посади для участі у виборах до Європарламенту. Про це пише Reuters. «Є безліч інструментів, якщо є політична воля - уникнути Віктора Орбана». Це слова Шарля Мішеля. Та чи є на це політична воля в ЄС? Які шанси у Орбана посісти таку високу посаду?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок: