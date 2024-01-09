На мобілізації хотіли заробляти? Нові цілі ЗСУ в Криму. Орбан загрожує Україні?

- Яка ситуація на купянському напрямку?
Ситуація на Куп’янському напрямку на Харківщині – складна. Прол це заявляє командувач Сухопутних військ Сирський. Газета Telegraph пише, що російські війська нібито планують новий «широкомасштабний наступ» на Харківщину 15 січня. Яка ситуація зараз? До чого готуються військові?
- Німецький канцлер за збільшення допомоги
Заплановані поставки зброї для України «занадто малі», заявив канцлер Німеччини. І закликав країни Європи надати більше військової підтримки Україні цього року. Як змінюються настрої та наміри підтримувати Україну цього року в ЄС та США? Чи залишиться рівень допомоги на рівні минулого року чи стрімко впаде?
- Ще один законопроєкт про мобілізацію
До Верховної Ради подали вже третій законопроєкт про мобілізацію. Тим часом в профільному комітеті активно працюють над урядовим проектом закону. Він потребує значного доопрацювання. І містить великі корупційні ризики, кажуть нардепи. Коли законопроєкти розглянуть в парламенті?
- Орбан очолить Єврораду?
Віктор Орбан може очолити Європейську Раду, якщо діючий президент піде з посади для участі у виборах до Європарламенту. Про це пише Reuters. «Є безліч інструментів, якщо є політична воля - уникнути Віктора Орбана». Це слова Шарля Мішеля. Та чи є на це політична воля в ЄС? Які шанси у Орбана посісти таку високу посаду?
Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:
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