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Україна

На мобілізації хотіли заробляти? Нові цілі ЗСУ в Криму. Орбан загрожує Україні?

  • Яка ситуація на купянському напрямку?

Ситуація на Куп’янському напрямку на Харківщині – складна. Прол це заявляє командувач Сухопутних військ Сирський. Газета Telegraph пише, що російські війська нібито планують новий «широкомасштабний наступ» на Харківщину 15 січня. Яка ситуація зараз? До чого готуються військові?

  • Німецький канцлер за збільшення допомоги

Заплановані поставки зброї для України «занадто малі», заявив канцлер Німеччини. І закликав країни Європи надати більше військової підтримки Україні цього року. Як змінюються настрої та наміри підтримувати Україну цього року в ЄС та США? Чи залишиться рівень допомоги на рівні минулого року чи стрімко впаде?

  • Ще один законопроєкт про мобілізацію

До Верховної Ради подали вже третій законопроєкт про мобілізацію. Тим часом в профільному комітеті активно працюють над урядовим проектом закону. Він потребує значного доопрацювання. І містить великі корупційні ризики, кажуть нардепи. Коли законопроєкти розглянуть в парламенті?

  • Орбан очолить Єврораду?

Віктор Орбан може очолити Європейську Раду, якщо діючий президент піде з посади для участі у виборах до Європарламенту. Про це пише Reuters. «Є безліч інструментів, якщо є політична воля - уникнути Віктора Орбана». Це слова Шарля Мішеля. Та чи є на це політична воля в ЄС? Які шанси у Орбана посісти таку високу посаду?

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

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