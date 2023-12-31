Мобілізація: кого заберуть на фронт 2024 року в Росії?

Полонені російські військові розповіли нам, як Росія обманює бійців і не платить їм гроші, які обіцяє. А полонені російські ув'язнені зізнались, що на фронті з ними поводяться жорстоко, застосовують тортури та публічно вбивають.

Ми поговорили й зі звичайними росіянами в Москві: чи бояться вони мобілізації і чи готові воювати з Україною? Що їм розповідають родичі та знайомі, які зараз на передовій?

Що зараз відбувається в Росії? Протести дружин і матерів російських військових. Якою буде мобілізація в 2024? Кого насамперед кинуть на фронт?