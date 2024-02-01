Російські силовики погрожують дружинам мобілізованих на окупованій Донеччині – ЗМІ

Дружинам мобілізованих до російської армії з окупованих територій Донецької області надійшли дзвінки з силових структур. Їм погрожують затриманнями після того, як вони приєдналися до протестів із вимогою демобілізації. Про це 1 лютого пише видання «Важные истории» з посиланням на розповідь однієї з учасниць акцій.

«Наші акції помітили. Нам зателефонували, попередили, що нашій владі (тобто фактичній владі в Донецьку ­– ред.) прилетіло за нас «з великої землі» (з Москви – ред.)», – цитує видання слова співрозмовниці. Вона каже, що був наказ патрулювати всі памʼятники, поруч із якими відбуваються акції, та затримувати учасниць, посилаючись на воєнний стан.

Як зазначила дружина мобілізованого, дзвінок став єдиною, окрім «відписок» із відомств, реакцією влади на її звернення з вимогою демобілізувати чоловіка.

Видання «Важные истории» зазначає, що в січні 2024 року жінки з окупованої частини Донеччини провели чотири акції за демобілізацію, подібні до тих, що відбуваються в Росії. Під час акцій жінки покладають квіти зі стрічками та антивоєнними написами до памʼятників, повʼязаних із подіями Другої світової війни.

У Росії акції за повернення мобілізованих проводить рух «Шлях додому». Після останньої акції в Санкт-Петербурзі дружини мобілізованих заявили про тиск із боку співробітників силових структур, зазначає телеканал «Дождь». До цього учасниці руху «Шлях додому» говорили про тиск із боку влади різних регіонів.

У вересні 2022 року влада Росії оголосила так звану часткову мобілізацію на війну проти України. За офіційними даними, призвали близько 300 тисяч людей. Указ про мобілізацію досі є чинним. Представники російської влади неодноразово заявляли, що мобілізовані залишаться в армії до кінця так званої «спеціальної військової операції».