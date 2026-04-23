Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Мобільна майстерня дронів біля лінії фронту: день із бійцями 15-ї бригади «Кара-Даг» Нацгвардії України (фоторепортаж)

Нинішні бойові дії називають «війною дронів»: безпілотники стали масовою й ефективною зброєю проти російської армії.

Водночас вони крихкі й часто виходять з ладу. Зазвичай ремонт потребує відправлення в тил до стаціонарних майстерень – а це втрата часу й можливостей, кажуть військові.

Щоб пришвидшити відновлення БПЛА, у 15-й бригаді «Кара-Даг» Національної гвардії України створили мобільну майстерню дронів неподалік від лінії фронту.

Воєнкор Радіо Свобода Сергій Нужненко провів день із бійцями та бачив їхню роботу.

У невеликому приміщенні, захованому від зайвих очей, робота кипить майже цілодобово. У кількох кімнатах українські військові повертають до життя техніку, від якої часто залежить успіх операцій і життя побратимів
На столах – розібрані корпуси, плати, антени й акумулятори. Частина цих дронів ще вчора виконувала бойові завдання: розвідку, коригування вогню, доставку невеликих вантажів. Сьогодні вони пошкоджені, зламані, іноді обгорілі після влучань або втрати зв’язку. Але для тих, хто працює тут, це не списана техніка, а ресурс, який потрібно відновити
Один із військових лагодить «Мавік» – основний розвідувальний дрон переднього краю, який забезпечує «очі» для розвідки, коригування артилерії та скидання боєприпасів.Олег у цивільному житті працював оператором ЧПУ, у Силах оборони – з 2024 року.«Тут ми ремонтуємо дрони – «мавіки», «матраси» та інші, які потрапляють до нас. Щось вигадуємо самі, щось – уже готові рішення, якими діляться хлопці з інших бригад», – каже Олег Радіо Свобода
Військові не лише ремонтують техніку – вони створюють її з нуля. Самостійно збирають дрони, підбирають комплектуючі, тестують і вдосконалюють кожну деталь. Частину необхідних елементів виготовляють на місці за допомогою 3D-принтерів. Це значно пришвидшує процес і зменшує залежність від зовнішніх поставок
Рами FPV-дронів, які збирають самі військові неподалік від лінії фронту
Робота тут триває майже безперервно
Один із військових паяє контакти до FPV-дрона
Лабораторія з 3D-принтерами дозволяє значно пришвидшити виробництво й ремонт
Один із нових етапів розвитку FPV-дронів – оптоволоконні системи. Такі дрони керуються через надтонкий оптичний кабель, який розмотується під час польоту й з’єднує дрон із пультом оператора. Завдяки цьому вони практично невразливі до засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, адже не використовують радіосигнал. Оптоволокно також забезпечує стабільну передачу відео високої якості (понад 60 кадрів на секунду) навіть на малих висотах, що суттєво підвищує точність ураження.Євген у цивільному житті працював у сервісному центрі з ремонту мобільних телефонів і ноутбуків. Тепер він збирає та паяє FPV-дрони, а також намотує котушки оптоволокна
За допомогою інструмента для точного різання волокна перед зварюванням обрізають. Потім їх з’єднують у спеціальному зварювальному апараті. Після зварювання оптоволокно тестують й відправляють в роботу
Ця майстерня – непомітна частина великої війни. Тут добре розуміють просту річ: кожен відновлений дрон – це ще один шанс побачити противника першим і зберегти своїх
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

Форум

XS
SM
MD
LG