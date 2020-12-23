Монастириська лікарня на Тернопільщині пережила дві хвилі масового захворювання на COVID-19

Тернопільщина – Монастириська лікарня, що на Тернопільщині, першою в Україні у березні цього року, зіштовхнулася з масовим захворюванням на COVID-19. Тоді у шпиталі не було апаратів штучної вентиляції легень, кисневих масок, ліків, протоколів лікування, а ще захисних костюмів для медиків. Допомагали цій лікарні всією Україною, надходила допомога з-за кордону.

Монастириська лікарня пережила дві хвилі масових захворювань. З 1 січня 2021 року шпиталь матиме нового власника, не районну раду, а територіальну громаду. Чи змінить статус покращення матеріально-технічної бази медичного закладу? Яким був рік, що минає, для медиків?

Наприкінці березня Монастириський район, що на Тернопільщині, був вогнищем захворювання. Місто Монастириська називали «українським Уханем». На 27 тисяч мешканців інфікованих коронавірусом було близько сотні, з них майже половина медиків. Решта допомагала хворим із COVID ледь не голими руками, бо не було захисних костюмів. З 2016 року у комунальному медичному закладі не працювало інфекційне відділення. Медики просили про допомогу у відеозверненні і відгукнулись люди із різних куточків України та світу. Лише протягом місяця, з 19 травня до 19 червня, не було жодного нового хворого з підтвердженим COVID у районі.

Сьогодні у Монастириському шпиталі на лікуванні перебуває десять хворих на COVID-19. І це час, коли медики можуть трішки перепочити. Адже у жовтні була друга, після весни, хвиля захворюваності і не вистачало місць у лікарні. Приймальний покій був ущент заповнений хворими, доставляли додаткові ліжка навіть у коридорі.

Довший час із ускладненнями від коронавірусної інфекції перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні обласної лікарні в Івано-Франківську хірург Монастириського району Василь Ференц. Перший раз він відчув погіршення самопочуття ще навесні, коли рятував хворих пацієнтів. Про що тоді розповів Радіо Свобода. Його ПЛР-тест тоді був негативний.

Головний лікар Монастириської лікарні Віктор Лисик розповів Радіо Свобода, що цей рік став справжнім випробуванням для медиків шпиталю. Та попри навантаження і небезпеку, лікарі і молодший персонал масово не звільнялись із роботи.

На початку був страх

«На початку був страх, це зрозуміло. А даний момент процес стабілізувався. Багато медсестер, лікарів, санітарок перехворіли на COVID, вони повертаються на свої робочі місця. За цей рік із дитячому відділенні звільнились кілька працівників, але не через коронавірусну інфекцію, а є такі, які вже просяться назад. Однак не було і немає масового звільнення медиків», – говорить Віктор Лисик.

Медики сподіваються на розуміння міської влади

У лікарні сподіваються, що у прийдешньому році ситуація із забезпеченням закладу покращиться. Адже з 1 січня шпиталь перебуватиме у власності територіальної громади Монастириська, а не районної ради, як досі.

За словами, міського голови Монастириська Андрія Старуха, від першого дня 2021 року міська влада має оплачувати комунальні послуги лікарні. Керувати медичним закладом для місцевого органу владу – новий виклик і досвід. Наразі отримали документацію про передачу лікарні з районного підпорядкування.

Міська рада дасть собі раду

«Міська рада ніколи не мала у своєму підпорядкуванні медичного закладу. Коли матимемо у підпорядкуванні з 1 січня, з’ясуємо спільно з депутатами, медиками, громадою стан справ у лікарні, які є потреби і проблеми. Насамперед треба отримати повноваження, щоб ухвалювати якісь конкретні рішення. Згідно з розпорядженням голови обласної адміністрації, 22 грудня ми отримали додаткові кошти на освіту та медицину і з них 700 тисяч гривень виділили на лікарню. Міська рада дасть собі раду, тому що ми приймали інші організації з боргами, виплачували їх. Хоча, зауважу, Монастириський район – найбідніший район найбіднішої області в Україні. Ми будемо фінансувати шпиталь, виділятимемо кошти, бо як інакше?» – каже міський голова Монастириська Андрій Старух.

Ситуація з коронавірусною інфекцією сприяла тому, що медичний заклад отримав медичне обладнання, про яке раніше працівники не могли мріяти. На сьогодні в інфекційному відділенні облаштовані 29 кисневих точок, є 32 кисневих концентратори, недавно лікарня за кошти з «ковідного» фонду придбала пересувний цифровий рентген-апарат, вартість якого 1 мільйон 900 тисяч гривень.

Багато безнадійно хворих одужали

«Навесні було дуже важко, не знали, з чим зіштовхнулися, мізерне забезпечення. У перші дні понад 40 медиків захворіли, хтось у важкій формі лежав в реанімації, хтось переніс легко, були важкі пневмонії. Ми перші зіштовхнулися з коронавірусною інфекцією, було багато невідомого, протоколи лікування постійно змінювались, світ не знав, як боротися з недугою. Ми консультувались із медиками в Україні і світі, запроваджували нові методи лікування, закуповували апаратуру, кисневі концентратори, захисні костюми.. Багато безнадійно хворих одужали. У нас є медики, які працюють безперервно від березня, особливо приймальне відділення, реанімація, терапевтичне», – розповідає лікар, голова районної профспілкової організації працівників охорони здоров’я Віталій Тріщук.

У Монастириську роками простоює недобудована нова лікарня. Цю будівлю «заморозили» і щоби відновити будівництво потрібні значні кошти, яких міськрада не знайде у своєму бюджеті. Відтак без фінансової допомоги держави цей лікарняний корпус не запрацює.