У Чернівецькій області мотоцикл протаранив мікроавтобус: загинули двоє юнаків

В Дністровському районі Чернівецької області внаслідок зіткнення мотоцикла і мікроавтобуса загинули двоє юнаків.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, аварія сталася 19 вересня приблизно о 4-й годині ранку в селі Владична.

Попередньо поліцейські встановили, що 20-річний мотоцикліст допустив зіткнення з мікроавтобусом Renault Master під керуванням 57-річного жителя міста Кам’янець-Подільский Хмельницької області. Внаслідок аварії водій та 19-річний пасажир мотоцикла загинули на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження і з’ясовують обставини аварії.

Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії, додали в поліції.