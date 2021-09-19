Поліція розслідує смерть 2 дітей, виявлених у старій скрині на Донеччині

Поліція розслідує смерть двох дітей, яких виявили в будинку в старій скрині в Донецькій області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, 18 вересня о 18:30 в поліцію надійшло повідомлення від 41-річної мешканки села Нікольське Волновахського району про зникнення двох її неповнолітніх дітей: 10-річної дочки і 7-річного сина.

Заявниця пояснила, що близько 4:30 вони з чоловіком поїхали працювати, залишивши дітей самих, а коли повернулися, то дочки і сина вдома не було, при цьому діти раніше з дому не йшли.

«Сім'я перебуває на обліку в соцслужб. Правоохоронці неодноразово проводили бесіди з батьками щодо недопущення зловживання алкогольними напоями та належного виконання батьківських обов'язків. Для пошуків дітей було негайно розгорнуто комплекс слідчо-оперативних заходів... Під час огляду будинку дітей знайшли в старій скрині без ознак життя. Зараз на місці події працює криміналістична служба. Обставини події встановлюються», – зазначено в повідомленні.

Поліція розглядає всі версії загибелі брата і сестри.

Попередня правова кваліфікація – п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.