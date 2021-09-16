Двоє українців загинули в ДТП у Польщі – МЗС

Двоє громадян України загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Польщі – про це повідомило агентство «Інтерфакс» із посиланням на Міністерство закордонних справ.

За даними МЗС, аварія сталася 15 вересня біля села Немґлови Лодзинського воєводства. Двоє українців померли від отриманих травм.

У відомстві додали, що посольство України в Польщі підтримує зв’язок із рідними загиблих та почало підготовку до репатріації тіл.

Раніше агентство «Укрінформ» із посиланням на представницю поліції міста Рава Мазовецька Малгожату Левандовську повідомило про зіткнення мікроавтобуса та вантажівки. Внаслідок нього загинули четверо людей, серед них – громадяни України віком 37 і 39 років.