Міністр розвитку економіки Милованов розповів про «правила гри» для бізнесу

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповів в інетерв’ю «Голосу Америки» про:

на які показники економічного сподівається;

як зробити так, щоб закон був один для всіх;

як нова влада збирається заохочувати інвесторів;

а також про те, які професії є дуже затребуваними.

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік.

За законопроєкт №2000 проголосували 255 депутатів, переважно члени владної фракції «Слуга народу».

15 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

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