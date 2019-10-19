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19 Жовтень 2019, Київ 15:51
Економіка

Міністр розвитку економіки Милованов розповів про «правила гри» для бізнесу

Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

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Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповів в інетерв’ю «Голосу Америки» про:

  • на які показники економічного сподівається;
  • як зробити так, щоб закон був один для всіх;
  • як нова влада збирається заохочувати інвесторів;
  • а також про те, які професії є дуже затребуваними.

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт про бюджет на 2020 рік.

За законопроєкт №2000 проголосували 255 депутатів, переважно члени владної фракції «Слуга народу».

Проєкт бюджету на 2020 рік. Що пропонує Мінфін?

15 вересня у Верховній Раді зареєстрували проєкт державного бюджету. Його мають остаточно погодити до 1 грудня.

Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1,17 трильйона гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярда гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, становитиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.

Читайте ще: Що казали Загороднюк, Милованов, Федоров та інші, коли ще не були міністрами

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