На іспит з підробленими паспортами. Як працюють шахрайські схеми в українських медичних вузах?

Влітку цього року в Ужгородському національному університеті вибухнув скандал. З 120 студентів-стоматологів на державний кваліфікаційний іспит прийшли 24 підставні особи. Підроблені паспорти з переклеєними фото помітили співробітники Центру тестування при МОЗ, до обов’язків яких, зокрема, входить здійснювати нагляд за перебігом випускних екзаменів у вищих медичних навчальних закладах.

Факти зловживань

Махінації під час іспитів в Ужгородському університеті є чи не наймасштабнішим, але не одиноким випадком корупції в медичному студентському середовищі, зауважує у розмові з Радіо Свобода заступник директора з міжнародного співробітництва, інновацій та розвитку Центру тестування при МОЗ України Костянтин Рибачук.

Впродовж 2020-21 років факти академічної недоброчесності були виявлені в:

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна;

Дніпровському медичному інституті традиційної і нетрадиційної медицини;

Міжнародному гуманітарному університеті;

Замість студентів також намагалися скласти іспит підставні особи, використавши при цьому сфальшовані або чужі паспорти. У всіх випадках про виявлені факти правопорушень Центр тестування повідомив правоохоронні органи.

«Крок» – це фільтр для неуків і дурнів у медицині»

З 1999 року Центр тестування при МОЗ проводить іспити «Крок» у вищих медичних навчальтних закладах, як державних, так і приватних. Це зовнішнє незалежне оцінювання професійної компетентності майбутніх лікарів з різних спеціальностей. Іншими словами, зауважує Костянтин Рибачук, іспит «Крок» це той фільтр, який захищає суспільство від того, щоб в медицину не потрапляли неуки та профнепридатні кадри.

Слідчі виявили 60 випадків отримання фейкових сертифікатів про успішне проходження іспитів

«На початку 2021 року за нашим зверненням до правоохоронних органів, співробітники СБУ викрили масштабну шахрайську схему зі складання іспитів «Крок» у медичних вузах Києва. За даними слідства, схему організував колишній проректор одного з київських медичних університетів.

Вихваляючись нібито великим колом знайомств у МОЗ в Центрі тестування, шахрай разом із двома помічниками обіцяв студентам-медикам, що вони успішно складуть іспити «Крок». Слідчі виявили 60 випадків отримання фейкових сертифікатів про успішне проходження іспитів», – розповідає Рибачук.

Після цього випадку Центр тестування запровадив новий бланк сертифікату, який містить сучасні графічні елементи захисту та розроблено модуль, що дає змогу перевірити справжність документа про успішне складання іспиту «Крок» самостійно.

Суттєвим моментом у реформуванні медичної освіти було запровадження влітку цього року модуля у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). За словами фахівців Центру тестування, відтепер кожен студент медичного вузу, для того щоб скласти державний кваліфікаційний іспит, має бути зареєстрованим через цей модуль.

Забрали у медичних університетів можливості видавали нелегітимні дипломи

«Ми зробили цим кроком колосальний прорив. Фактично забрали у медичних університетів можливості видавали нелегітимні дипломи без проходження студентами державної атестації.

Це не дозволяє вищим медичним закладам освіти, особливо приватним університетам, робити з України фабрику дипломів», – наголошує Костянтин Рибачук.

Якість медичної освіти: псевдостуденти і фіктивні дипломи

Центр тестування при МОЗ був створений для запобігання корупції в медичній освіті, і від його роботи залежить, яких лікарів ми матимемо на виході з університету, зауважує народна депутатка, секретарка Комітету освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

«Представники центру виявляли недобросовісних студентів, і є велика ймовірність, що адміністрація була з ними у змові. Це ганебне явище! Ситуацію в Ужгородському університеті ми заслухали на засіданні нашого парламентського Комітету.

Від кваліфікації лікарів залежить життя і здоровֹ’я кожного з нас, відтак існування Центру вкрай важливо

Від кваліфікації лікарів залежить життя і здоровֹ’я кожного з нас, відтак існування Центру вкрай важливо. Блискучі і погані студенти існують скрізь у світі, але те, що середній рівень нашої освіти незадовільний, то це факт. І особливо небезпечно і гостро це проявляється у медичній освіті», – наголосила Наталія Піпа у інтерв’ю Радіо Свобода.

З тим, що медична освіта в Україні перебуває у незадовільному стані, погоджується і відома лікарка, політична і громадська діячка Ольга Богомолець. Проте, на її думку, основна проблема полягає не у існуванні корупції у вузах, а у відсутності умов для розвитку практичних навичок майбутніх лікарів.

В освіті нині не виховуються цінності, студентам не прищеплюють поняття моральності і професійної етики

«Медична освіта в Україні потребує доопрацювання. В базових науках у нас вистачає теоретичної частини, але бракує спеціальних тренінгових центрів. Немає доступу до міжнародних бібліотек, щоб підвищити конкурентноспроможність наших студентів. Нині в Україні немає такої сфери, де б не було корупції. І питання в тому, що в освіті нині не виховуються цінності, студентам не прищеплюють поняття моральності і професійної етики.

Серед моїх знайомих практично немає тих, хто не брав би репетиторів для своєї дитини перед вступом до вузу. Для чого тоді існує школа, якщо майже ніхто з випускників не може без репетитора підготуватися до ЗНО. Базова середня освіта є вирішальною», – зазначила Ольга Богомолець у розмові з Радіо Свобода.

Перед українською медичною освітою стоїть нині серйозний виклик – які кадри вона постачає на ринок праці. Студенти-медики з дипломами-«пустишками» становлять загрозу не лише для вітчизняних пацієнтів, вони також підривають престиж держави на міжнародному рівні. Без кроків, яке зробило нове керівництво за 21 рік існування Центру, добитися якості освіти неможливо. Про це Радіо Свобода розповіло анонімне джерело в освітянських колах, яке повідомило також, що МОЗ має намір ліквідувати Центр.

«Складання іспитів обросло корупційними схемами, а нове керівництво спробувало подолати корупцію. Відтак почалася атака з боку керівництва вузів. Нині є небезпека, чи буде Центр існувати в тому вигляді, як він працює зараз. Але складно сказати, чи робить МОЗ це свідомо, чи його просто ввели в оману», – зауважує джерело.

МОЗ поки не коментує цю ситуацію, а фахівці Центру тестування підрахували, що за 5 років роботи (період, коли випускник вважається молодим фахівцем) недобросовісних студентів, що купують дипломи, постраждати можуть від 300 до 400 тисяч людей, що за кількістю дорівнює обласному центрові.