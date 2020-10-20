На Львівщині виявили «виборчих туристів»

У курортному селищі Східниця, що у Львівській області, додались 185 нових виборців. Людям за однією адресою, де зареєстровані одна чи дві особи, приносили до 35 запрошень на вибори. Масова зміна виборчої адреси у невеликому селі чи місті може вплинути на результат виборів, і це є ознака фальсифікації, застерігають фахівці Громадянської мережі «Опора». Однак, це не поодинокий факт у регіоні.

За адресою мами Романа Бобешка принесли 6 запрошень на вибори. Хоча у будинку зареєстрована лише мама і нікому вона згоду використати її адресу не могла дати. Адже не проживає в Україні.

Хочуть фальсифікувати вибори

«Будинок мами поруч із моїм. Оскільки мами немає від січня в Східниці, вона в Італії, то мені принесли її запрошення. Я поцікавився, чому так багато, якщо мама проживає одна. Жінка пояснила, що так виписали. Я поїхав у Борислав у Державний реєстр виборців. Там сказали, що є такий закон, що можна прописувати людей, якщо людина хоче змінити адресу голосування. Написав заяву у поліцію. Східниця не велика, і ми знаємо, скільки людей і де проживають. Думаю, що таким чином хочуть фальсифікувати вибори, вплинути на результати», – розповів Роман Бобешко, який є кандидатом у депутати Східницької селищної ради.

Однак це не поодинокий випадок у Східниці. Загалом, за інформацією Державного реєстру виборців, 185 осіб змінили виборчу адресу на Східницьку селищну громаду у Дрогобицькому районі. За інформацією Громадянської мережі «Опора», серед тих, хто змінив виборчу адресу на Східницю, є особи, які раніше мали голосувати у Кіровоградській області, Сумській області, Черкаській області, Полтавській, Київській, Харківській, у Львові, Луганську, Чернігові.

Мешканка Східниці Ірина Журавчик, яка бореться за посаду Східницької селищної голови, коли прийшла перевірити виборчі списки на дільниці, то виявила понад 100 чужих прізвищ. Зокрема, за адресою родичів.

Написала заяву в поліцію

«За однією адресою побачила велику кількість прописаних людей. Прізвища незнайомі. Таких адрес виявила багато. Це фальсифікація. Так багато чужих людей, які не є зареєстровані за цими адресами, у списках? Чужі цілком люди. Скаргу подала в ТВК, написала заяву в поліцію. Бо це масове явище. Лише я підрахувала 100 чоловік. Ніхто на сьогодні мені нічого не повідомив. Все, немов затихло. Така кількість може вплинути на хід результатів виборів», – говорить Ірина Журавчик.

Є адреса, за якою прописали для голосування понад 30 людей, які не проживають у Східниці. Ірина Журавчик зазначила, що за багатьма адресами, куди вписали «чужинців», проживають особи, які мають добрі стосунки з керівництвом селищної ради Східниці.

Для прикладу, 11 осіб змінили виборчу адресу на будинок на вулиці Кропивницька у Східниці. Власником частини цієї нерухомості, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є чоловік, який працює у комунальному підприємстві «Східницькі джерела». Про це він сам сказав представникам «Опори». А засновником «Східницьких джерел» є Східницька селищна рада.

Загалом за посаду Східницького селищного голови борються 8 претендентів. Східниця – приваблива територія, тут дорога земля. Адже це курортна місцевість, яка славиться лікувальними джерелами і краєвидами.

Змінити виборчу адресу простіше

Закон «Про Державний реєстр виборців» надає право змінити виборчу адресу на постійній основі без зміни місця реєстрації. До 10 вересня люди могли скористатись цією нормою, звернувшись у Державний реєстр виборців і написати заяву, зазначивши фактичну адресу проживання і вказавши виборчу. Згідно зі змінами Виборчого кодексу ЦВК ( постанова №145 від 24 липня 2020 року) не вимагає подавати документ про реальне місце проживання. У громадянській мережі «Опора» зазначають, що спрощена процедура зміни виборчої адреси, унеможливлює контроль, чи правдиві дані подає виборець.

Потрібно довести факт маніпуляції

«Якщо підтвердити, що факти зміни виборчих адрес переслідували маніпулятивну ціль, тобто так зване накручування виборчих голосів, тоді мова йде про кримінальну відповідальність, і це передвиборча технологія для того, щоб отримати додаткову кількість голосів за рахунок виборців, які не є мешканцями даної громади. Але тут потрібно довести факт цієї маніпуляції. Перша ознака, коли кількість осіб за виборчою адресою є аномально великою щодо загальної кількості виборців у громаді. Друге, треба перевірити, чи за однією виборчою адресою, тобто фактичною адресою людини, зареєстрована велика кількість виборців. Якщо це все члени родини, то не є проблемою. Якщо випадкові люди, які між собою незнайомі, а тим більше змінили адресу напередодні голосування, це також ознака того, що може переслідуватись організована ціль, схема, вплинути на результат виборів», – каже координатор Громадянської мережі «Опора» Тарас Радь.

Найчастіше «виборчих туристів» прописують до занедбаних будинків чи квартир або ж тих, де власник виїхав тимчасово чи помер. У таких випадках виявити маніпулятивний факт реєстрації складніше.

Це може вплинути на шанс перемогти

«У ситуації у Східниці треба з’ясувати, чи людей, які змінили адресу голосування, хтось до цього підбурював, з якою метою змінили адресу, чому виборець з Кіровоградщини вирішив голосувати у Східниці, про яку раніше і не чув. Є багато факторів, які слід перевіряти. Бо навіть виявлення того, що на одну адресу приписали 50 виборців привертає увагу, але потрібно доводити злий умисел. Те що виявили, це півсправи. Треба з’ясувати, хто ці схеми організував, зазвичай, хтось із кандидатів. Бо хоче отримати додаткові 150 голосів, а коли невелика громада це може вплинути на шанс перемогти», – зауважив Тарас Радь.

Однак є випадки, коли власник квартири чи будинку задіяний у схемі і за його згоди прописали кількох виборців за його місцем проживання. За таку підготовку фальсифікації передбачають, зазвичай, грошову винагороду. Але довести факт фальсифікації у такій домовленості сторін значно складніше, зауважують в «Опорі».

Велика кількість виборців, які змінили адресу голосування, зауважена також у Солонці, Давидові, що неподалік Львова, у Грабовецького-Дулібівській громаді, що поблизу Стрия.

«Сам факт аномального збільшення числа виборців, які змінили адресу голосування, вже є ознака того, що треба перевіряти, чи це є факт підготовки до фальсифікації», – наголосив координатор «Опори» Тарас Радь.

У ситуації про включення до реєстру осіб, які не мають відношення до виборчої адреси людини, ще до 22 жовтня можна звернутись у суд.

В «Опорі» не зафіксували серйозних порушень фальсифікацій у цій передвиборчій кампанії. Однак є багато фактів непрямого підкупу виборців кандидатами і партіями. У Стрию один із кандидатів на мера міста уклав договір з автотранспортним підприємством про зниження ціни на проїзд, звісно на час передвиборчої кампанії; численна благодійність із фондів кандидатів на кшталт майстер-клас із розписування пряників у школі, з надання першої медичної допомоги; інформаційні таблички на дитячих майданчиках із прізвищем кандидата; партійні газети роздають неповнолітні особи.

Кандидати перед виборами ремонтують дороги, сходові клітки, спортивні майданчики, купують спортивну форму дітлахам, а ще багато обіцяють виборцям у разі перемоги. Але чи їм повірять? Це стане відомо незадовго.