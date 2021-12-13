Напад на Україну? Опитування з Криму

Стрілецьку зброю та боєприпаси відправлять Україні незабаром Сполучені Штати, – повідомили у Пентагоні. Там же нагадали, що ракетні системи Джевелін вже перебувають на озброєнні української армії. В російському Генштабі відповіли – будь-які спроби Києва врегулювати ситуацію на Донбасі силовим способом зупинятимуть.
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