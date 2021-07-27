Військові навчання «Три Мечі» демонструють готовність наших партнерів спільно відбити агресію ворога – командувач ДШВ

ЛЬВІВ – У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного тривають навчання «Три Мечі 2021», які розпочалися 19 липня. Вперше за 6 років існування спільної Литовсько-Польсько-Української бригади відбувається вишкіл такого рівня за участі всіх трьох підрозділів, а також військовослужбовців армії США.

У чому особливість цих навчань?

27 липня у рамках Міжнародних навчань «Три Мечі 2021» пройшов день високоповажних гостей. Литву представляв віцепрем’єр країни, Польщу – перший заступник начальника Генштабу Війська польського, а Україну – командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Нікого з посадовців ані Офісу президента, ані уряду не було. Чому так? Ніхто з української сторони не зміг цього пояснити Радіо Свобода. Хоча цей вишкіл першою приймає саме Україна. І вперше за шестирічну історію Литовсько-Польсько-Української бригади відбувається навчання такого рівня за участі трьох країн.

Кожен із представників Польщі, Литви та України наголошував на важливості вишколу.

ЛитПолУкрБригада – платформа для обміну досвідом

«Основна мета навчань оцінити спроможність батальйонних підрозділів щодо виконання завдань під керівництвом командування ЛитПолУкрБригади. За масштабами це перше таке потужне навчання. ЛитПолУкрБригада – платформа для обміну досвідом. Ми ділимося нашим досвідом і отримуємо всі необхідні знання, щоб відповідати стандартам НАТО», – каже командир ЛитПолУкрБригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького, полковник Дмитро Братішко.

Показали дві операції

1200 військовослужбовців ЛитПолУкрБригади сьогодні відпрацювали дві операції – «Бій у місті» та «Подолання водної перешкоди». Згідно зі сценарієм навчань, вони мали зачистити місто від ворога, перевіривши всі будівлі. Українські десантники з гелікоптерів висадились на дахи приміщень. Такі навики відпрацьовували вперше.

Під час виконання завдання з «Подолання водної перешкоди» розвідувальна група, артилерія, повітряна авіація продемонстрували спільні дії. Було задіяно 200 бойових машин. Весь особовий склад українського батальйону має бойовий досвід на Донбасі.

Плануємо «Три мечі» на наступні роки

«Ці навчання демонструють готовність наших партнерів спільно відбити агресію. Навчання багатонаціональні під керівництвом литовсько-польсько-української бригади лише підкреслює готовність наших партнерів надавати допомогу. Зараз плануємо такі навчання «Три мечі» на наступні роки. Україна здійснює свій внесок у функціонування ЛитПолУкрбригаду, як фінансово, так і підрозділом», – зауважив командувач десантно-штурмових військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Військовослужбовці українського батальйону вдавались під час навчальних операцій до багатьох імпровізацій, нестандартних дій, створюючи ЛитПолУкрБригаді труднощі при виконанні завдань, що наближувало тренувальну ситуацію максимально до реальної.

Ідея провести навчання «Три Мечі» за участі ЛитПолУкрБригади виникла два роки тому і вперше цей вишкіл організували на території України на Яворівському полігоні.

Навчання «Три Мечі» дає можливість бригаді тренуватися у повному складі з афілійованими підрозділами (тобто підлеглими) під час командно-штабного тренування, з залученням підрозділів для здійснення маневрів у польових умовах.

Головна мета вишколу – підвищити навики підрозділів ЛитПолУкрБригади у проведенні оборонних операцій.

Навчання показують спільні дії для забезпечення миру і безпеки в Європі

«Це шоста річниця створення і функціонування бригади і перша річниця створення Люблінського трикутника. Це важливо, щоб показати наші спільні дії у сфері політики і безпеки для збереження миру і спокою у цьому регіоні. Ці навчання показують спільні дії для забезпечення миру і безпеки в Європі. Захист України відбувся завдяки українським військовим, добровольцям, волонтерам, але без підтримки наших партнерів це було б важче зробити і нам треба розвивати цю співпрацю. Ці навчання показують, якщо б почалися широкомасштабні дії з боку ворога, то у нас є партнери, які можуть прийти на допомогу», – наголосив Радіо Свобода посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Навчання на Яворівському полігоні триватимуть до 30 липня.

Можемо виконувати складні військові операції

«Добре, що Литва, Польща і Україна можуть разом співпрацювати, мають спільні цілі і виконують певні операції, які роблять наші країни і Збройні сили наших країн сильнішими. Ми спільно можемо виконувати складні військові операції», – наголосив представник Збройних сил Литви, полковник Лінас Кубіліус.

Цього року спільна бригада військових підрозділів Литви, Польщі, України загалом візьме участь у семи міжнародних навчаннях. У вересні в бригаді відбудеться ротація, очолить бригаду представник Литви. Планується, що наступні «Три Мечі» проведуть у цій країні через два роки.