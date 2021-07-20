1200 військовослужбовців беруть участь у військових навчаннях «Три мечі 2021» на Львівщині. Чим важливий вишкіл?

ЛЬВІВ – На Львівщині на території міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вперше розпочались міжнародні військові навчання «Три мечі 2021». Це один із найбільш масштабних вишколів, у якому беруть участь військовослужбовці Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (ЛитПолУкрБриг), а також військові армії США.

1200 військовослужбовців з України, Польщі, Литви, які входять у Литовсько-польсько-українську бригаду, а також американські військові тренуватимуться протягом десяти днів на Яворівському полігоні. 19 липня відбулося урочисте відкриття міжнародних навчань.

Сьогодні командир дає підрозділам завдання, які вони виконуватимуть. А це відпрацювання спільних навиків з оборони території від зовнішнього агресора. У рамках вишколу військовослужбовці проводитимуть навчальні стрільби зі стрілецької зброї, здійснюватимуть польоти на вертольотах армійської авіації, залучатиметься бронетехніка, загалом 200 бойових машин.

Навчання надають сприятливі умови

«Ці навчання надають сприятливі умови для розвитку та ефективного злагодження підрозділів країн-партнерів з метою поліпшення якості та збільшення рівня бойових спроможностей ЛитПолУкрБриг, щоб бути готовим до забезпечення регіональної безпеки», – каже полковник Дмитро Братішко, командир ЛитПолУкрБриг.

Міжнародні військові навчання проходять під гаслом «Три нації – єдина мета». Спрямовані вони на поглиблення військової співпраці країн «Люблінського трикутника» – Польщі, Литви та України. Такий тристоронній формат створений торік у польському місті Люблін і мав би координувати дії трьох держав щодо сучасних викликів, будувати спільну безпеку і протистояти гібридним загрозам із боку Росії, щоб зміцнити безпеку в Європі.

Власне, військові навчання «Три мечі» на території України стали першим показовим практичним кроком формату «Люблінський трикутник».

Крок до підвищення взаємосумісності

«Ці навчання є підтвердженням спільного прагнення протистояти агресивній політиці Росії. Вперше штаб багатонаціональної бригади керуватиме афілійованими (група пов’язаних між собою осіб, які здійснюють єдине керівництво, сумісними – ред.) підрозділами в навчально-бойових умовах. Це ще один крок до підвищення нашої взаємосумісності, до покращення рівня навченості і готовності до спільних дій», – наголосив командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

«Три мечі» є масштабними і важливими для перспективи розвитку спільних бригад, на кшталт ЛитПолУкрБриг, наголошують учасники. Особовий склад з України має бойовий досвід на Донбасі, участі у миротворчих операціях, перебуває у натовській структурі, проходить навчання у Польщі, бере участь у вишколах на різних полігонах.

У «Трьох мечах» беруть участь об’єднані підрозділи, які мають високі потенційні можливості, міцні і взаємозамінні військові з’єднання, які, за потреби, можуть спільно утримувати та знищити потенційного противника. Навчання на Яворівському полігоні дають можливість потренуватись у повному складі штабу і сумісним підрозділам.

Ми змогли підготуватись

«Я надзвичайно радий, що завдяки спільним зусиллям та внеску кожного офіцера та солдата це навчання відбулося. Незважаючи на складну пандемічну ситуацію у світі, ми змогли підготуватись, спланувати та розпочати», – наголосив перший заступник начальника штабу Збройних сил Польщі генерал Ян Сливка.

Мова навчань – англійська. Ідея запровадити військовий вишкіл «Три мечі» народилась у 2019 році. Вирішили його проводити раз на два роки, і вперше навчання відбуваються в Україні на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Ці навчання є продовженням партнерської співпраці між Литвою, Польщею, Україною.

Виробляється ще один тристоронній майданчик

«Виробляється ще один тристоронній майданчик. Литовсько-польсько-українській бригаді закидали, що не було спільних тактичних навчань. Це вперше і знаково. Це лінійні відносини, які носять характер, який матиме успіх тоді, коли ці тристоронні угоди формату «Люблінський трикутник» наповнюватимемо змістом. Бо насправді зреалізувати ті навчання до кінця, з практичної точки зору, ми зможемо, коли Україна матиме абсолютне повноправне членство в НАТО, тоді такі навчання матимуть важливу і ключову роль, з точки зору тактичної, регіональної. Зараз ці навчання – один із елементів транскордонної співпраці, бо беруть участь країни-сусідки, які розташовані близько до ворога і дуже добре усвідомлюють загрози. На жаль, геополітична ситуація не покращується. Україна може поділитися досвідом ведення виснажливої війни», – каже Оксана Юринець, колишня народна депутатка, голова Парламентської асамблеї НАТО у 2018–2019 роках.

ЛитПолУкрБриг називають найкращим прикладом ефективної співпраці у сфері оборони і безпеки між Україною, Польщею і Литвою, а також важливим політичним кроком. Утворити таку миротворчу спільну бригаду вирішили у 2009 році, а угоду міністри оборони трьох країн підписали у 2015 році. Штаб управління бригади розташований у польському місті Люблін. Під час навчань «Три мечі», кажуть, оцінять можливості ЛитПолУкрБриг в операціях під керівництвом командування бригади.