Основна мета навчань оцінити спроможність батальйонних підрозділів щодо виконання завдань під керівництвом командування ЛитПолУкрБригади.
Ідея провести навчання «Три мечі» за участі ЛитПолУкрБригади виникла два роки тому і вперше цей вишкіл організували на території України на Яворівському полігоні.
Планується, що наступні «Три Мечі» проведуть у Литві через два роки.
«Три Мечі 2021». ЛитПолУкрБригада показала спільні дії – відео
У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного тривають Міжнародні навчання «Три Мечі 2021», які розпочалися 19 липня. У них беруть участь 1200 військовослужбовців ЛитПолУкрБригади і військові армії США. ЛитПолУкрБригада сьогодні відпрацювала дві операції – «Бій у місті» та «Подолання водної перешкоди». Згідно зі сценарієм навчань, військовослужбовці зачистили місто від ворога. Українські десантники з гелікоптерів висадились на дах будівлі. Під час виконання завдання з «Подолання водної перешкоди» розвідувальна група, артилерія, повітряна авіація продемонстрували спільні дії. Було задіяно 200 бойових машин.
Основна мета навчань оцінити спроможність батальйонних підрозділів щодо виконання завдань під керівництвом командування ЛитПолУкрБригади.
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Віталій Портников
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