У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного тривають Міжнародні навчання «Три Мечі 2021», які розпочалися 19 липня. У них беруть участь 1200 військовослужбовців ЛитПолУкрБригади і військові армії США. ЛитПолУкрБригада сьогодні відпрацювала дві операції – «Бій у місті» та «Подолання водної перешкоди». Згідно зі сценарієм навчань, військовослужбовці зачистили місто від ворога. Українські десантники з гелікоптерів висадились на дах будівлі. Під час виконання завдання з «Подолання водної перешкоди» розвідувальна група, артилерія, повітряна авіація продемонстрували спільні дії. Було задіяно 200 бойових машин.