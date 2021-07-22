ВМС України візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях у Грузії

Військово-морські сили Збройних сил України візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях Agile Spirit 2021 у Грузії, повідомило у четвер командування ВМС.

«У багатонаціональних навчаннях Agile Spirit 2021, які триватимуть з 26 липня по 8 серпня, візьмуть участь військовослужбовці з 18 країн-членів НАТО і партнерів Північноатлантичного альянсу, серед яких Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Естонія, Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Румунія, США, Туреччина, Україна, Іспанія, Молдова, Канада і Франція. Метою навчань вже традиційно є відпрацювання дій в складі багатонаціонального батальйону щодо проведення операції з безпеки в кризовому регіоні, підвищення рівня взаємосумісності зі збройними силами Грузії, США та регіональними партнерами, зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні», – йдеться в повідомленні.

За даними ВМС, цього року Agile Spirit проходитимуть одночасно на двох локаціях: в Сенакі (на заході Грузії) та на полігоні Орфоло в Ахалцихе (на півдні Грузії).

«Україну в навчаннях представлятиме зведений підрозділ морської піхоти Військово-морських сил ЗС України. Наразі морські піхотинці на середньому десантному кораблі «Юрій Олефіренко» у супроводі патрульного катера «Слов’янськ» прибули до морського порту міста Поті, Грузія. Попереду на них чекає переміщення у райони проведення навчань та безпосередньо підготовка і участь у них. Важливо зазначити що військові навчання проходитимуть із використанням зразків озброєння Альянсу», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно Україна приймала у себе військових і техніку з близько 30 країн-учасниць навчань «Сі Бриз-2021», які закінчилися 10 липня.