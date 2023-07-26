Прокуратура відкрила кримінальну справу щодо журналістів за заявою судді, в якої «Схеми» виявили громадянство РФ

Слов’янська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження через можливе втручання журналістів Радіо Свобода в діяльність судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової, у якої журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) знайшли російське громадянство.



Провадження відкрили після повідомлення судді Арестової про «втручання у здійснення правосуддя з метою її дискредитації», яке вона надіслала до Вищої ради правосуддя і Офіс генерального прокурора.



«Слов’янською окружною прокуратурою 27.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 376 КК України за фактом втручання в діяльність судді при здійсненні правосуддя», – йдеться у відповіді виконувача обов’язків керівника Слов’янської окружної прокуратури Дмитра Левічева на запит Радіо Свобода.



Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців.



У своєму зверненні до ВРП та Офісу генерального прокурора Арестова повідомила, що журналіст «Схем» Георгій Шабаєв з метою «дискредитації» її як судді «під час війни з рф активно співпрацює з країною агресором», «передає зібрану інформацію до спеціальних служб РФ» та «здійснює незаконне стеження».



У своєму розслідуванні «Схеми» розповіли, що суддя Донецького окружного адміністративного суду Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», є громадянкою РФ. Витяг вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу Росії» у 2014-му році, згідно з яким громадяни України та особи без громадянства, які на той момент постійно проживали на півострові, визнавались громадянами РФ.

За допомогою сайту Податкової служби РФ вдалось встановити індивідуальний податковий номер платника податків в Росії Людмили Арестової, прив’язаний до її паспорта громадянки РФ.

«Схеми» знайшли додаткові підтвердження використання суддею Арестовою свого російського паспорту. У витоку з баз даних авіаперельотів РФ є інформація про те, що після окупації півострову у травні 2014 року суддя Арестова літала до Москви. 11 травня суддя вилетіла рейсом Сімферополь-Домодедово, і повернулася до Криму 14 травня 2014 року. В обох випадках суддя використала свій російський паспорт.

Окрім того, у витоках із баз даних про клієнтів медичних організацій Росії «Схеми» знайшли інформацію із зазначенням даних російського паспорта на ім’я Людмили Арестової і податкового номера. Окрім того, там зазначена адреса поштової скриньки, яка, ймовірно, належить сину Арестової – Максиму.

Згадка про Арестову також є у базі даних російської медичної лабораторії «Гемотест», витік інформації з якої відбувся у 2022 році, через що російський суд оштрафував медзаклад на 60 тисяч рублів.

Ці записи свідчать про те, що Людмила Арестова при проходженні тесту на коронавірус вказувала дані російського паспорту.

Журналісти також з’ясували, що у період з 2018-го по січень 2022-го року суддя відвідувала окупований Крим. Загальна кількість днів, що Арестова провела на півострові – понад 250 днів. Сама суддя у коментарі заявила, що «не має російського громадянства», водночас припустила, що паспорт їй «можливо, дійсно був виданий», як і решті зареєстрованих мешканців Криму після псевдореферендуму. Свої поїздки на окупований півострів Арестова пояснила необхідністю відвідувати батьків.

Після розмови з журналістом до редакції Радіо Свобода надійшли адвокатські запити чоловіка судді – Сергія Васильєва – з вимогою надати інформацію про журналістів, які проводять розслідування щодо судді.

Згодом Арестова направила окремий запит до Радіо Свобода із запитаннями, яким саме обсягом інформації про неї володіють журналісти, і вимогою «знищити персональну інформацію судді», яка є у «Схем».



Журналісти направили запит до голови ВРП Григорія Усика з проханням повідомити, чи відомо йому або членам ВРП про наявність у судді російського громадянства і чи може це впливати на доброчесність судді. У відповідь ВРП повідомила, що звернулася до Служби безпеки України, щоб встановити, чи дійсно суддя Арестова має російське громадянство.