МЗС запустило проєкт «Незламні» про бранців Кремля. Першим героєм став Осман Аріфмеметов

Міністерство закордонних справ України запустило проєкт «Незламні», присвячений українським громадянам, «незаконно ув’язненим Росією в окупованому Криму та в Російській Федерації».
Проєкт передбачає оприлюднення «публічних листів, написаних політичними в’язнями з тюрем».
Першим героєм став громадянський журналіст Осман Аріфмеметов.
«До арешту він транслював обшуки та викрадення кримських татар в окупованому Криму. Зараз йому загрожує до 20 років позбавлення волі за фальшивими звинуваченнями в тероризмі», – ідеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 травня, що після анексії Криму Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.
«З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 – позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом», – відзначила Денісова.
У Росії цю інформацію не коментують.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка. Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла про «міжнаціональну та міжконфесійну злагоду» в Криму й надання допомоги корінному населенню.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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