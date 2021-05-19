МЗС запустило проєкт «Незламні» про бранців Кремля. Першим героєм став Осман Аріфмеметов

Міністерство закордонних справ України запустило проєкт «Незламні», присвячений українським громадянам, «незаконно ув’язненим Росією в окупованому Криму та в Російській Федерації».

Проєкт передбачає оприлюднення «публічних листів, написаних політичними в’язнями з тюрем».

Першим героєм став громадянський журналіст Осман Аріфмеметов.

«До арешту він транслював обшуки та викрадення кримських татар в окупованому Криму. Зараз йому загрожує до 20 років позбавлення волі за фальшивими звинуваченнями в тероризмі», – ідеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила 18 травня, що після анексії Криму Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.

«З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 – позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом», – відзначила Денісова.

У Росії цю інформацію не коментують.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це вигадка. Уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла про «міжнаціональну та міжконфесійну злагоду» в Криму й надання допомоги корінному населенню.