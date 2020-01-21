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21 січня 2020, Київ 20:05
Новини | Суспільство

Трагедія на Дунаї: капітан-українець чекає у Будапешті на вирок суду під домашнім арештом

Рятувальний човен на Дунаї після аварії «Вікінґа», травень 2019 року

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Капітана круїзного судна «Вікінґ» Юрія С., 65-річного громадянина України з Одеси, який перебував під вартою в Будапешті через звинувачення у скоєнні аварії на Дунаї 29 травня 2019 року, вдруге помістили під домашній арешт. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посилаючись на прессекретаря столичної прокуратури.

6 червня минулого року, зваживши аргументи сторін звинувачення і захисту, столичний суд у Будапешті своїм рішенням зробив можливим звільнення з-під варти капітана-українця, якщо за нього внесуть заставу у розмірі 15 мільйонів форинтів (близько 50 тисяч доларів).

13 червня 2019 року на рахунку столичного суду з’явилася сума застави. Після відповідної процедури оформлення паперів українця-капітана звільнили під заставу. Інформації про те, хто саме вніс визначену будапештським судом суму, не було.

29 червня за рішенням Верховного суду Угорщини українця повторно взяли під варту.

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Утім днями представник Будапешта Ференц Раб заявив, що суд вищої інстанції скасував постанову про утримування підозрюваного під вартою і постановив здійснювати за ним постійний нагляд із боку правоохоронних структур. Це означає, що українець не може залишати житлове помешкання і зобов’язаний носити електронний браслет.

За словами прессекретаря, це рішення суперечить досі представленій позиції правових експертів, однак наразі прокуратура вичерпала процесуальні процедури.

Торік 29 травня на Дунаї у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно «Вікінґ» та малий прогулянковий катер «Русалка». Від сильного удару катер затонув приблизно за 7 секунд. Із 35 осіб, переважно туристів із Південної Кореї, вижили тільки семеро. Тіло одного пасажира досі не знайдене. Якщо капітана-українця визнають у злочинному недбальстві, що призвело до великої кількості жертв, він може бути позбавлений волі терміном від двох до восьми років.

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