Трагедія на Дунаї: капітан-українець чекає у Будапешті на вирок суду під домашнім арештом

Капітана круїзного судна «Вікінґ» Юрія С., 65-річного громадянина України з Одеси, який перебував під вартою в Будапешті через звинувачення у скоєнні аварії на Дунаї 29 травня 2019 року, вдруге помістили під домашній арешт. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, посилаючись на прессекретаря столичної прокуратури.

6 червня минулого року, зваживши аргументи сторін звинувачення і захисту, столичний суд у Будапешті своїм рішенням зробив можливим звільнення з-під варти капітана-українця, якщо за нього внесуть заставу у розмірі 15 мільйонів форинтів (близько 50 тисяч доларів).

13 червня 2019 року на рахунку столичного суду з’явилася сума застави. Після відповідної процедури оформлення паперів українця-капітана звільнили під заставу. Інформації про те, хто саме вніс визначену будапештським судом суму, не було.

29 червня за рішенням Верховного суду Угорщини українця повторно взяли під варту.

Утім днями представник Будапешта Ференц Раб заявив, що суд вищої інстанції скасував постанову про утримування підозрюваного під вартою і постановив здійснювати за ним постійний нагляд із боку правоохоронних структур. Це означає, що українець не може залишати житлове помешкання і зобов’язаний носити електронний браслет.

За словами прессекретаря, це рішення суперечить досі представленій позиції правових експертів, однак наразі прокуратура вичерпала процесуальні процедури.

Торік 29 травня на Дунаї у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно «Вікінґ» та малий прогулянковий катер «Русалка». Від сильного удару катер затонув приблизно за 7 секунд. Із 35 осіб, переважно туристів із Південної Кореї, вижили тільки семеро. Тіло одного пасажира досі не знайдене. Якщо капітана-українця визнають у злочинному недбальстві, що призвело до великої кількості жертв, він може бути позбавлений волі терміном від двох до восьми років.