Гонтарева прокоментувала виклик на допит у ГПУ

Екс-очільниця Національного банку України Валерія Гонтарева вважає спробою дискредитації виклик на допит до Генеральної прокуратури України у справі про розслідування злочинів бізнесмена Сергія Курченка. Про це вона заявила у коментарі Радіо Свобода.

«Абсолютно очевидно, що це спланована акція по повній дискредитації мене особисто, і всіх реформ фінансового сектору, які я і моя команда зробили. Як ви пам’ятаєте, почалося це за три дні до першого туру виборів. Спочатку були підозри від продажного прокурора Кулика, які він вносив о 5 ранку в реєстри за фейковими паперами, привезеними з Австрії. І все це оголосив сам генпрокурор. Потім було три повністю неправомірних рішення судів по «Приватбанку»: оскаржена націоналізація, оскаржені пов’язані особи і оскаржена персональна гарантія Коломойського з фінансової поруки. Це повне правове свавілля. І на наступний же день після виборів знову з’являється ця повністю фейкова підозра. В країні просто повний правовий хаос», – зазначила Гонтарева.

Наприкінці березня Генеральна прокуратура спростовувала інформацію про повідомленні підозр колишньому голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну, заступнику голови Адміністрації Олексію Філатову і екс-голові Нацбанку Валерії Гонтаревій у причетності до злочинів бізнесмена Сергія Курченка.