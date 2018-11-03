Європейське та американське космічні агентства випустили перше відео з космосу в якості 8k

Національне аерокосмічне агентство США (НАСА) та Європейське космічне агентство (ЄСА) опублікували перше відео з космосу з роздільною здатністю 8 тисяч пікселів.

Ролик зняли на борту Міжнародної космічної станції за допомогою камери Helium 8K компанії RED. Вона дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8192 на 4320 пікселів.

На відео показано, як астронавти живуть на станції, працюють та проводять експерименти. Глядачі, наприклад, можуть побачити, як вони

Ролик показує, як астронавти живуть на станції, працюють та проводять експерименти. Зокрема, глядачі можуть побачити секвенування ДНК і порівняння рослин, які виросли в космосі з рослинами, які виросли на землі.