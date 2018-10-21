Місцеві вибори в Польщі: євроскептики набрали найбільше голосів, але менше, ніж 2015 року

У Польщі владна у країні права консервативна націоналістична популістська партія євроскептиків «Право і справедливість» («ПіС») отримала найбільше голосів у місцевих виборах, зокрема, у складі сеймиків (регіональних рад) воєводств (адміністративних регіонів) країни, але її підтримка зменшилася порівняно з парламентськими виборами 2015 року – про це свідчать результати опитувань на виході з дільниць.

21 жовтня в Польщі обирали всі рівні місцевої влади: депутатів сеймиків і воєвод (голів регіонів) у воєводствах, депутатів рад і старост повітів (адміністративних районів), депутатів рад і голів адміністрацій населених пунктів (президентів великих міст, бурмістрів менших міст, війтів сіл), а у столиці Варшаві і депутатів рад і бурмістрів міських дільниць (районів).

Зокрема, за даними опитувань, «ПіС» програла боротьбу за посаду президента (мера) Варшави, де 54 відсотки голосів набирає проєвропейський центрист Рафал Тшасковський із партії «Громадянська платформа». Якщо ці дані підтвердяться, другого туру в боротьбі за цю посаду не буде.

У сеймиках воєводств «ПіС» набирає пересічно 32,3 відсотка – що менше від 37,6 відсотка на парламентських виборах 2015 року. Коаліція центристських опозиційних партій, за опитуваннями, мала б здобути 24,7 відсотка голосів. Тим часом деякі опитування напередодні виборів говорили про підтримку «ПіС» на рівні понад 40 відсотків.

Проте лідер «ПіС» Ярослав Качинський назвав такий результат добрим і добрим знаком на майбутнє.

Більшість великих міст – включно з Варшавою, Познанню, Краковом, Вроцлавом і Гданськом – залишаються переважно проєвропейськими за вподобаннями своїх виборців, «ПіС» має підтримку головно в сільських місцевостях.

Нинішні вибори стали першим загальнодержавним випробуванням антиєвропейської й антидемократичної політики «ПіС». Деякі коментатори припускають, що в багатьох місцях ця партія, попри формальну перемогу, не зможе зібрати собі більшості без переговорів із нинішньою опозицією.

Явка на вибори склала пересічно 51,3 відсотка. Результати підрахунку голосів будуть відомі посеред наступного тижня і можуть бути інші, ніж дані опитувань. У тих округах, де жоден кандидат не отримав понад 50 відсотків голосів у першому колі виборів, друге відбудеться 4 листопада.