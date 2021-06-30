Уряд затвердив порядок облаштування доступу осіб з інвалідністю до всіх будівель та транспорту

Уряд затвердив порядок облаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель будь-якого призначення, а також до об’єктів транспортної інфраструктури.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це єдині правила, які працюватимуть, щоб стерти фізичні бар’єри, які, на жаль, досі існують», – мовиться у повідомленні.

У Державній службі статистики повідомляли Радіо Свобода, що станом на перше січня 2021 року в Україні налічується 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю.

18 червня стало відомо, що Міністерство соціальної політики України розробляє нові стимули для працевлаштування людей з інвалідністю. Про це повідомила очільниця відомства Марина Лазебна під час презентації пілотного проєкту «Працюй вільно».

Лазебна вважає, що нинішнє законодавство не дає достатньої мотивації роботодавцям працевлаштовувати людей з інвалідністю.

Повідомляється, що Мінсоцполітики також розпочало підготовку програми «Рука допомоги» для осіб з інвалідністю, які хочуть заснувати власний бізнес.