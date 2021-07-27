ВООЗ закликає посилити законодавство щодо обігу електронних сигарет та нагадує про їхню небезпеку

Всесвітня організація охорони здоров’я в останньому звіті попереджає про ризики для здоров’я від електронних сигарет та закликає до посилення регулюючого їх обіг законодавства.

У ВООЗ наголосили, що е-сигарети «викликають звикання та не є нешкідливими».

В організації вказують, що особливу небезпеку електронні пристрої для куріння становлять для дітей та підлітків, які можуть від них перейти до звичайних сигарет.

У ВООЗ визнали, що довгострокові наслідки куріння електронних сигарет вимагають додаткових досліджень. Але наявні говорять про можливі зв’язки куріння цих пристроїв із захворюваннями серця, проблемами з кровообігом, легенями та кров’яним тиском. Також через е-сигарети курці отримують більші дози нікотину, ніж через звичайні.

Як нагадали в організації, курці є більш вразливими і до нової коронавірусної інфекції – курців частіше госпіталізують з COVID-19 та вони частіше помирають від цього захворювання.