ЗСУ відбили 37 атак Росії на Авдіївському напрямку – Генштаб

Обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Командування зафіксувало 73 бойових зіткнення протягом доби.

За даними штабу, протягом доби ЗСУ відбили вісім атак російської армії на Куп’янському напрямку, ще дві – на Лиманському, в районі Макіївки.

Поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки в районі Бахмута Сили оборони відбили чотири атаки.

«На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 37 атак ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ», – йдеться в зведенні.

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Також українські війська продовжують стримувати російську армію поблизу Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку, де відбили 10 нападів.

На Шахтарському напрямку наступальних дій не фіксували. На Запоріжжі, на південь від Приютного та на захід від Вербового Сили оборони відбили чотири атаки російських атак.

«Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику», – повідомив Генштаб.

Командування звітує про удар української авіації по місцю зосередження російських військ і техніки. Також ракетні війська ЗСУ завдали ударів по низці російських військових цілей.

Напередодні речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що російські сили продовжують спроби проникнути на територію Авдіївського коксохімічного заводу, але українські військові не дають їм цього зробити.