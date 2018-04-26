В організації С14 заявляють, що Вітренко облили невідомою білою речовиною

Сергій Мазур, що називає себе координатором праворадикальної організації «С14», оприлюднив відео, на якому видно, як лідерку «Прогресивної соціалістичної партії України» Наталію Вітренко облили невідомою білою речовиною.

Це сталося біля будівлі Окружного адміністративного суду в Києві.

У «Прогресивній соціалістичній партії України» наразі не коментували цей інцидент.

21 квітня Сергій Мазур заявив про «демонтаж» представниками організації «С14» стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

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Після цього поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».