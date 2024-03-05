Біткоїн досяг нового історичного максимуму в 69 тис доларів

Найбільша у світі криптовалюта досягла 5 березня максимуму в 69 202 долари США, перевищивши історичний максимум у листопаді 2021 року в 68 999 доларів США.

Цього року ця криптовалюта зросла на 50%, особливо активний ріст припав на останні тижні.

Зростання вартості електронної валюти, кажуть економісти, викликано стрімким надходженням готівки в біржові фонди.

На початку 2024 року американські регулятори схвалили біржові фонди, що інвестують у біткоїн. Це дозволило інвесторам отримати доступ до токенів через брокерські рахунки.

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У листопаді минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні. Документ передбачає податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів, повідомив віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

10 серпня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти, згідно з якими віртуальні активи і цифровий контент належать до об’єктів цивільного права і на них поширюються норми регулювання Цивільного кодексу України.

Біткоїн – це електронна валюта з відкритим кодом. Вона децентралізована, дозволяє здійснювати розрахунки по всьому світу, при цьому комісія за перекази або дуже низька, або відсутня. Мережу, яка підтримує функціонування системи Bitcoin створюють люди, учасники, які мають на своєму комп’ютері встановлену програму. У цій мережі передача інформації здійснюється від програми до програми, а інтернет відіграє роль транспортної системи.