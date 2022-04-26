Через вчорашні обстріли залізниці загинула одна людина, ще четверо поранені – Камишін

Унаслідок російських обстрілів залізничної інфраструктури 25 квітня один залізничник загинув та четверо поранені, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у телеграмі.

«Один залізничник загинув та четверо поранені. Так закінчується сьогоднішній день, коли російські війська обстріляли п'ять наших станцій», – написав Камишін.

Голова правління «Укрзалізниці» 25 квітня повідомив, що під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

Зокрема 25 квітня Жмеринка та Козятин Вінницької області потрапили під ракетний обстріл. Внаслідок цього ракетного удару по Вінниччині, за попередніми даними, загинули 5 людей, 18 поранені.