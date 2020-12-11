Міжбанк відкрився обвалом долара до тримісячного мінімуму

На українському міжбанківському валютному ринку вперше з 11 вересня котирування долара впали нижче від 28 гривень за одиницю американської валюти.

За даними Finance.ua, станом на 10:25 торги відбуваються на рівні 27 гривень 96,5–98 копійок за долар, це на 7 копійок менше за рівень відкриття сесії.

Рівно три місяці тому, 11 вересня, торги на міжбанку завершилися на рівні 27 гривень 93–96 копійок за долар. Вже наступна сесія, 14 вересня, фінішувала на позначках 27 гривень 98 копійок – 28 гривень рівно за одиницю американської валюти.

За даними учасників ринку, з облігацій внутрішньої державної позики перестали виходити іноземні інвестори, вони навіть купили частину довгострокових паперів цього тижня. Також цього тижня Міністерству фінансів вдалося залучити за рахунок продажу ОВДП майже 16 мільярдів гривень.