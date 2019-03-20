Російський омбудсмен Москалькова прибула до Києва на суд у справі Вишинського

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула до Києва, де 20 березня бере участь у судовому засіданні у справі головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

«Я прибула сюди на суд для того, щоб подивитися, як дотримуються права Кирила Вишинського, як він себе почуває, і по можливості підтримати його від усіх росіян», – цитує Москалькову офіційний сайт російського омбудсмена.

Верховний суд України 20 березня розглядає касаційну скаргу захисту Вишинського про незаконність його затримання. Раніше суд задовольнив клопотання журналіста про особисту участь у засіданні.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді і веденні підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця, за даними слідства, він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Вишинський усі звинувачення відкидає. З моменту затримання він перебуває в СІЗО.

2 липня 2018 року перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова розглянути внесення Вишинського в списки на обмін.