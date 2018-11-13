Порошенко: Джемілєв не полишає боротьбу за повернення Криму

Президент України Петро Порошенко привітав з ювілеєм лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва, який 13 листопада відзначає 75-річчя.

«Його силу духу та сталевий характер не зламали роки переслідувань, тиску та ув’язнень за «поширення антирадянських поглядів». І зараз Мустафа не полишає боротьбу за повернення Криму, за звільнення усіх заручників Кремля допоки вони не повернуться додому, в український Крим», – відзначив президент України, побажавши ювіляру «міцного здоров’я, наснаги та довголіття».

У Київській міськдержадміністрації 13 листопада запланований урочистий захід з нагоди ювілею Джемілєва. Перед днем народження він звернувся із закликом про допомогу дітям кримчан, яких з політичних мотивів утримують в Росії і на анексованому півострові.

Мустафа Джемілєв здобув статус національного лідера завдяки непохитній позиції в боротьбі за права кримськотатарського народу. Протягом 1966–1983 років він був шість разів заарештований. Мав сім судимостей, провів в ув’язненні 15 років за «поширення поглядів, що порочать радянський лад». У 1975–1976 роках провів понад трьохсотденне голодування в Омській тюрмі. На свободу вийшов в 1986 році.

З 1991 до 2013 року був головою Меджлісу кримськотатарського народу. Мустафа Джемілєв – народний депутат III–VІІ скликань Верховної Ради України. З листопада 2014 року – народний депутат України VIII скликання. Протягом усіх каденцій в українському парламенті залишався безпартійним.

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