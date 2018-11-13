Сім’я вітає Джемілєва з 75-річчям – відео

Деокупація Криму та повернення додому стало б найкращим подарунком до дня народження, зізнався лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв у день свого 75-річчя. Зранку лідера кримськотатарського народу привітали вдома рідні, а також – дитячий танцювальний ансамбль «Кестане» – кримськотатарськими народними піснями і танцями. «З самого ранку, звичайно, політичні діячі почали вітати, але це (сімейні привітання – КР) – зовсім інше», – зазначив Мустафа Джемілєв. Президент України Петро Порошенко також привітав із 75-річчям лідера кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України Мустафу Джемілєва.