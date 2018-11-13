Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Листопад 2018, Київ 18:21
Відео

Сім’я вітає Джемілєва з 75-річчям – відео

Сім’я вітає Джемілєва з 75-річчям – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:43 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Деокупація Криму та повернення додому стало б найкращим подарунком до дня народження, зізнався лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв у день свого 75-річчя. Зранку лідера кримськотатарського народу привітали вдома рідні, а також – дитячий танцювальний ансамбль «Кестане» – кримськотатарськими народними піснями і танцями. «З самого ранку, звичайно, політичні діячі почали вітати, але це (сімейні привітання – КР) – зовсім інше», – зазначив Мустафа Джемілєв. Президент України Петро Порошенко також привітав із 75-річчям лідера кримськотатарського народу, депутата Верховної Ради України Мустафу Джемілєва.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG