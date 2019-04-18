Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Квітень 2019, Київ 09:31
Новини | Міжнародні

29 людей загинули внаслідок аварії туристичного автобуса на Мадейрі

Автобус, в якому було 55 пасажирів, гід і водій, скотився з крутого схилу після того, як з’їхав з дороги на схід від столиці, міста Фуншал

Дивитись коментарі

29 людей загинули на португальському острові Мадейра внаслідок аварії туристичного автобуса, повідомляє влада. Ще 28 людей поранені.

Трагедія сталася 17 квітня за умов хорошої погоди і денного світла поблизу містечка Каніко. Більшість загиблих – німецькі туристи, повідомив мер Філіпе Суса. За його словами, автобус міг збити також і когось із пішоходів.

За його словами, автобус, в якому було 55 пасажирів, гід і водій, скотився з крутого схилу після того, як з’їхав з дороги на схід від столиці, міста Фуншал.

Влада повідомляє, що розслідує можливу причину трагедії.

Мадейра є популярним місцем відпочинку для європейців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG