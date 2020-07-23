Ткаченко про сюжет на «1+1» про брата Порошенка: повертатися до цієї історії не хочу

Міністр культури та інформаційної політики Олексанр Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що не хоче більше повертатися до обговорення сюжету, котрий вийшов на каналі «1+1» торік у розпал президентської кампанії і в якому йшлося про можливу можливу причетність Петра Порошенка до смерті рідного брата.

Натомість Ткаченко запропонував поговорити про «медіасередовище, з яким ми маємо справу зараз».

«Стосовно цього питання, яке мені повторююють практично кожного разу, я б хотів повернутся до того, що роблять так звані канали порошенківського пулу сьогодні. Чомусь питання стосовно їхньої партійної належності і те, що вони собі там дозволяють, мало в кого виникають. Зате всі пам’ятають один нюанс, який стався за час виборчої кампанії. Так, він контроверсійний, неоднозначинй. Але це один нюанс. Давайте поговоримо про те, з яким медіасередовищем ми маємо справу зараз. Чому про цей один нюанс згадують? Тому що насправді він був єдиний. Більше нічого такого не було. І там була точка зору люднини, яку цитували з приводу цієї інформації. І повертатися знову до цієї історії не хочу», – сказав Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, кому належала ідея видати в ефір сюжет про можливу причетність Петра Порошенка до смерті рідного брата, Олександр Ткаченко, тодішній очільник «1+1», сказав, що він «не многорукий Шива, я не можу встигнути за всім і давати всі ідеї».

23 березня в програмі «Українські сенсації» на телеканалі «1+1» журналісти розповіли про можливу причетність Петра Порошенка до замовних вбивств, зокрема до смерті рідного брата. «Вони перейшли межу», – прокоментував тоді Петро Порошенко. Пресслужба Порошенка не відповіла на запит Радіо Свобода, чи подав він до суду, а чільний представник каналу «1+1» сказав, що такого позову не було.