У світі відзначили 1 травня, в Росії затримували за антивоєнні гасла

У багатьох містах Європи 1 травня відбулися демонстрації та акції – за поліпшення умов праці та реформи соціальної системи.

Найчисленнішими першотравневі виступи стали у містах Франції. Французи далі виступають проти непопулярної пенсійної реформи, підготовленої урядом. Згідно з реформою, пенсійний вік у країні буде піднятий із 62 до 64 років. Лише у Парижі Загальна конфедерація праці нарахувала 550 тисяч протестувальників, поліція заявляє про 230 тисяч. Демонстранти запалювали димові шашки, били вітрини та кидали каміння в поліцейських, поліція застосовувала палиці та сльозогінний газ. За даними міністра внутрішніх справ Франції, 108 поліцейських зазнали поранень під час сутичок по всій країні, 291 протестувальник був затриманий.

Кілька тисяч людей вийшли на першотравневу демонстрацію в Берліні. В інших містах Німеччини також пройшли масові заходи. Перед демонстрантами в Кобленці виступив канцлер Олаф Шольц. У своїй промові він закликав поважати будь-яку працю, підвищувати кваліфікацію і наголосив на важливості імміграції для німецького ринку праці.

В Іспанії учасники мітингів вимагали підвищення зарплат, які відстають від інфляції. Також звучали пропозиції щодо переходу на чотириденний робочий тиждень. Масові акції 1 травня відбулися також у містах Італії, Греції, Туреччини та інших європейських країн.

У Росії на акціях, присвячених 1 травня, лунали, серед інших, антивоєнні гасла.

У Новосибірську пройшли дві акції: провладна хода в центрі міста на чолі з мером Анатолієм Локтем та лівий мітинг на околиці. Перша акція зібрала близько 200 осіб. У другій, як повідомляє видання Doxa, взяли участь близько 50 людей, мітинг провела комуністична організація «Червоний поворот». Демонстранти вигукували гасла «Ні фашизму», «Ні капіталізму» та «Ніякої війни, крім класової».

У центрі Санкт-Петербурга за пікет із антивоєнним плакатом «Мир! Труд! Май!» та закресленим сомволом Z затримали Сергія Тужилова, його відвезли до поліції.

У Єкатеринбурзі пройшло одразу кілька акцій. Сестри Ганна та Надія Сайфутдінови одночасно вийшли на одиночні пікети з антивоєнними плакатами «Світу – мир». Їх затримали та відвезли до відділу поліції, де на Надію склали протокол за мітинговою статтею, а на її сестру – за статтею про дискредитацію армії через те, що вона, за версією поліцейських, вимовила під час затримання фразу «Росія бомбить Україну». Також у Єкатеринбурзі на пікет із плакатом «Світу – мир. Ні війні» вийшла Тетяна Камчатова. Її затримали та відвезли до відділу поліції, а пізніше відпустили, оформивши протокол про повторну дискредитацію армії.

У Казані з антивоєнним плакатом «Світу – мир, ні війні, свободу політвʼязням» вийшов Наїль Мухаметшин. Його також відвезли до відділу поліції.