Франція: Макрон підписав закон про пенсійну реформу, попри протести

Президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про підвищення пенсійного віку, повідомили міжнародні медіа 15 квітня.

Зміни в законодавстві передбачають зміну пенсійного віку з 62 до 64 років. Макрон підписав закон невдовзі після того, як його підтримав конституційний суд Франції 14 квітня.

Цьому передували кілька тижнів протестів і страйків незгодних із підвищенням пенсійного віку.

Профспілки заявили, що продовжать виступати проти реформи, і закликали працівників виходити на вулиці 1 травня.

Пенсійна реформа – одна з передвиборних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд повинен був закінчити роботу над реформою на початку 2020 року, але в березні того року Макрон зупинив всі реформи у Франції через коронавірусну пандемію.